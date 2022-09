Vereine Frohes Alter geniesst Oberland Eine grosse Schar wanderfreudiger Seniorinnen und Senioren des Frohen Alters Oberägeri verbrachte eine Woche in und um Gstaad.

Mutige begingen die Hängebrücke auf dem Col du Pillon.

Eine grosse Schar wanderfreudiger Seniorinnen und Senioren versammelte sich am Sonntag, 28. August, vor der ZVB-Halle in Oberägeri. Los ging es über den Brünig, wo es einen Kaffeehalt gab, dem Brienzer- und Thunersee entlang durch das wunderschöne Simmental nach Gstaad. Im Gstaaderhof angekommen, wurden wir herzlich empfangen. Da die Zimmer noch nicht bereit waren, wurde schon mal das Dorf Gstaad erkundet. Herr Huber, Hotelier im Gstaaderhof, begrüsste uns persönlich und lud uns zu einem feinen Apéro ein. Das Essen war die ganze Woche exzellent, einfach super.

Am Montag ging’s zum Lauenensee. Da lösten sich auch schon die ersten Schuhsohlen von den Wanderschuhen, gäll Ursula! Der Lauenensee ist allemal eine Wanderung/Reise wert. Am Dienstag wurden wir vom Hotel zu einem Bergfrühstück auf Wispile eingeladen. Einfach super. Alles, was das Herz begehrt, oder der Magen, von der Rösti über Spiegelei und Feines aus der Region durften wir geniessen. Die nachfolgende Wanderung über Chrine bis nach Feutersoey ging zünftig in die Beine. Am Mittwoch fuhren wir mit dem Zug nach Saanenmöser und wanderten nach Gstaad zurück.

Am Donnerstag ging’s mit dem Postauto auf den Col du Pillon und mit dem Glacier 3000 hoch zur Bergstation. Die Mutigen gingen über die Hängebrücke und die anderen genossen einen Kaffee und die wunder­bare Aussicht auf Gletscher und Berge. Am Freitag wurden wir wieder vom Hotel eingeladen zu einem Grillplausch auf einer Alp. Wieder verwöhnte uns der Hotelier mit Apéro, feinen Grilladen und Dessert. Diejenigen, die nicht so gut zu Fuss sind, wurden vom Hotel mit dem Bus zur Bahnstation oder eben zur Alp gebracht.

Auch durften wir immer die Wanderverpflegung und Tee vom Hotel mitnehmen, ist das nicht toll. Blieb man im Hotel, wurde gejasst oder gespielt, ebenso am Abend nach dem Nachtessen. Jeder konnte tun und lassen, was er wollte, man konnte die Länge der Wanderstrecke wählen, im Hotel bleiben oder die nähere Umgebung erkunden. Wichtig war auch das gemütliche Beisammensein, es wurde viel gelacht. Da muss ich der Gruppe ein Kompliment machen, es wurde immer Rücksicht auf Schwächere genommen. Am Samstag war die Heimfahrt ­angesagt, die wir mit vielen schönen Erinnerungen antraten. Ein riesengrosser Dank ­gebührt Priska Iten für die tolle Organisation dieser Woche.

Für das Frohe Alter Oberägeri: Annelies Rogenmoser