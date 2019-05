Für den Berufsabschluss ist es nie zu spät Schweizweit verfügen rund 10 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung keinen Lehrabschluss oder sind in einem Bereich tätig, für den sie keinen Abschluss vorweisen können. Das Berufsinformationszentrum hat eine neue Fachstelle geschaffen, bei der sich Erwachsene ohne Berufsabschluss über ihre Möglichkeiten informieren können. Andrea Muff

Schon seit einer gefühlten Ewigkeit führt man jeden Tag seinen Job aus: Geht etwa ins Restaurant, Spital oder auf den Bau arbeiten. Doch einen Abschluss, ein Diplom oder ein Papier, welches die Fähigkeit ausweist, dass man den Beruf auch gelernt und eine Prüfung abgelegt hat, fehlt. Momentan läuft eine nationale Kampagne unter dem Slogan «Es ist nie zu spät, einen Berufsabschluss nachzuholen».

Denn auch für Erwachsene gebe es attraktive Angebote und Wege, einen Abschluss zu erlangen, heisst es in der aktuellen Medienmitteilung des BIZ Berufsinformationszentrums Zug zu diesem Thema. Das BIZ hat die Fachstelle Berufsabschluss für Erwachsene ins Leben gerufen. Passend zum Tag der Berufsbildung vom 8. Mai informiert das BIZ darüber.

Die Möglichkeit des verkürzten Angebots

Franz Müller, Leiter Beratungsteam und stellvertretender Leiter des BIZ, erklärt: «Wir möchten auch in Zug diesem Thema mehr Gewicht geben.» Franz Müller erklärt, dass es für Erwachsene vier gängige Wege gebe, um den Berufsabschluss nachzuholen. Da ist etwa der klassische Weg mit Lehrvertrag und Lehrabschlussprüfung. Bei gewissen Berufen gibt es auch die Möglichkeit, ein verkürztes Angebot wahrzunehmen, um den Abschluss zu erlangen.

Als dritter Weg führt Müller die Validierung an: Anhand des Dossiers mit den bisherigen Bildungsleistungen wird ermittelt, welche zusätzliche ergänzende Bildung allenfalls noch besucht werden müssen. Der vierte Weg betrifft diejenigen, die bereits jahrelang in einem bestimmten Beruf gearbeitet haben und sich direkt für die Lehrabschlussprüfung anmelden können. Das Ziel bei allen vier Wegen ist, das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis zu erhalten. «Mit der neuen Fachstelle wollen wir das Angebot auch vereinfachen», so Franz Müller.

In den Bereichen Pflege, Betreuung, Informatik, Detailhandel, Kaufmännisch oder Gastronomie komme es besonders oft vor, dass Erwachsene ohne Abschluss arbeiten, weiss Franz Müller. «Meist fällt den Betroffenen erst auf, dass sie einen Berufsabschluss benötigen, wenn sie entweder eine Weiterbildung machen wollen oder aber eine neue Stelle suchen», führt Müller weiter aus.

Auch an Unternehmen gerichtet

Schweizweit verfügen laut Medienmitteilung des BIZ rund 10 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung keinen Lehrabschluss oder sind in einem Bereich tätig , für den sie keinen Abschluss vorweisen können. «In Zug gehen wir in etwa von der gleichen Zahl aus», sagt Franz Müller. Das Angebot der Fachstelle, welches auch auf der Homepage des BIZ publiziert ist, richtet sich ebenso an Unternehmen. «Wir wollen aktiv auf das Angebot aufmerksam machen, dass auch Unternehmen ihre Arbeitnehmer generell und früher über die Möglichkeiten informieren», sagt Müller. «Viele Erwachsene trauen sich nicht zu, den Abschluss nachzuholen und dazu wollen wir ermuntern.»