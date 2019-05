«Fürs Erste sind wir einfach einmal froh über das Erreichte» Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) hat sehr viel in den Kompromissvorschlag der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) investiert. So reagiert er auf die Verabschiedung des Kompromisses durch die Parlamente: Charly Keiser

Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler. (Bild: Stefan Kaiser, 6. Mai 2019)

Heinz Tännler, haben Sie am Dienstagabend einen Champagner geöffnet und davon ein Glas getrunken?

Nein.

Ihnen ist aber sicher ein grosser Stein vom Herzen gefallen?

Natürlich war die Erleichterung gross. Dabei ist mir aber wichtig, dass es nie um meine persönliche Befindlichkeit ging, sondern um die Interessen des Kantons Zug. Der NFA ist mit diesem Entscheid nicht perfekt, aber doch wesentlich fairer ausgestaltet als bisher. Die Zugerinnen und Zuger dürfen aufatmen.

Wie viel Zeit haben Sie aufgewendet, um in der KdK diesen Kompromiss hinzukriegen, der nun von den eidgenössischen Räten verabschiedet worden ist?

Da ich nicht im Stundenlohn arbeite, erfasse ich meinen Zeitaufwand nicht. Ich kann allerdings versichern, dass ich mich für diesen Kompromiss voll ins Zeug gelegt habe, und alles mir Mögliche unternommen habe, um ihm zum Durchbruch zu verhelfen. Das nahm einige Zeit in Anspruch. Ich freue mich, dass es sich gelohnt hat.

Wie wirkt sich der Kompromiss ab 2020 für den Kanton Zug tatsächlich aus?

Unter ansonsten gleichen Bedingungen rechnen wir mit einer Entlastung von rund 50 Millionen Franken pro Jahr. Die effektiven Auswirkungen sind aber von der relativen Entwicklung der Zuger Steuereinnahmen abhängig. Relativ heisst, dass auch die Entwicklung der anderen Kantone mitentscheidet.

Was soll der Kanton mit dem Geld machen, das ihm ab 2020 nicht mehr abgeknöpft wird? Steuern senken, zur Seite legen oder gewisse Sparmassnahmen zurücknehmen?

Sicher soll der Kanton das Geld nicht schon verteilen, bevor er es eingenommen hat. Die konjunkturellen Ausblicke beispielsweise des Seco sind ab 2020 nicht mehr so rosig. Entsprechend könnte der Zustupf respektive der geringere Mittelabfluss tiefer ausfallen als aktuell angenommen. Sollte aber tatsächlich mehr in der Kasse bleiben, stehen für mich weder eine Steuerreduktion noch die Stornierung von Sparmassnahmen im Vordergrund. Potenzial sehe ich vielmehr in intelligenten Investitionen in die Zukunft, in Infrastruktur, Bildung, neue Technologien und vor allem in die Digitalisierung. Mehrwert für Zug schaffen und unseren Standort stärken, sind für mich sinnvolle Ziele.

Ist damit nun ein Ende der jährlich höheren NFA-Zahlung für Zug erreicht? Oder kann es sein, dass Zug trotzdem in etwa zehn Jahren über 400 Millionen Franken in den nationalen Ausgleich zahlen muss?

Der Kompromiss reduziert das Niveau der Zahlungen, beeinflusst aber die Entwicklung nicht gross. Entsprechend ist anzunehmen, dass die Zahlungen wieder steigen – einfach auf einem tieferen Niveau. Der Kompromiss hat nicht alle Mängel beseitigt und birgt immer noch Risiken für die Geberkantone. Aber es liegt nun mal in der Natur eines Kompromisses, dass man der Gegenseite auch Zugeständnisse macht. Fürs Erste sind wir einfach einmal froh über das Erreichte. Das strukturelle Defizit ist beseitigt, die Wirtschaft läuft (wieder) gut, die Steuerreform und AHV-Finanzierung (Staf) ist auf der Zielgeraden und der NFA-Kompromiss erreicht.

Sind Sie als Finanzdirektor nun wunschlos glücklich?

In den letzten fünf Jahren haben wir für den Kanton Zug viel erreicht, wobei dies das Werk von vielen engagierten Menschen in Politik und Verwaltung ist: Wir haben eine solide Grundlage geschaffen, indem wir das strukturelle Defizit neutralisieren und uns wieder Handlungsspielräume freispielen konnten. Die Kunst besteht nun darin, das Geld nicht einfach zwischen den Fingern zerrinnen zu lassen, sondern weiterhin kostenbewusst zu handeln und doch intelligent in die Zukunft zu investieren.