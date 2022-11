VEREINE&VERBÄNDE Führungskultur im Wandel Der Verein Wirtschaftsregion Zugwest lud Anfang November in Rotkreuz zum Herbstanlass. Beleuchtet wurden die Gewinnung von Fachkräften, Unternehmenskulturen, digitale Transformation und demografischer Wandel.

Angeregte Diskussionen beim Netzwerkanlass des Vereins Zugwest vor 120 Mitgliedern im HSLU-Hörsaal in Rotkreuz.

Peter Hausherr, Gemeindepräsident von Risch und Präsident von Zugwest, eröffnete den Anlass und begrüsste die über 120 Zugwest-Mitglieder. Die aktuelle Herausforderung für Unternehmen lautet: Wie kann der Spagat zwischen Tradition und neuer Arbeitswelt gelingen? Diese Frage wurde in verschiedenen Themenblöcken beleuchtet.

Im Inputreferat «Digitale Transformation – das Phänomen jenseits von Homeoffice und Zoom-Apéros» gab Prof. Dr. Andréa Bellinger, Co-Direktorin des IKF Instituts für Kommunikation und Führung und Prorektorin der Pädagogischen Hochschule Luzern, Denkanstösse zur digitalen Transformation. In Zukunft wird die Welt neu organisiert sein: weg von Systemen, hin zu Netzwerken. Das fordert von den Unternehmen die organisationale Ambidextrie, was bedeutet, gleichzeitig effizient und flexibel zu sein.

Neue Entwicklungen – neue Herausforderungen

Für viele Zugwest-Mitglieder ist der Fachkräftemangel ein brennendes Thema. Im Gespräch loteten Isabelle Anderhub, VR- und Geschäftsleitungsmitglied Anderhub Druck-Service AG, und Andy Tonazzi, Chief Empowerment Officer bei konplan, Möglichkeiten und Hindernisse bei der Fachkräftegewinnung aus.

Ein Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn die Mitarbeitenden dahinterstehen. Michael Hermann, Co-Owner & Consultant Great Place to Work, zeigte auf, wie man Mitarbeitende halten kann mit einer auf Respekt, Fairness und einer glaubwürdigen Führung basierenden Unternehmenskultur.

Viele Unternehmen sehen zwar die Notwendigkeit zur digitalen Transformation, doch sie scheitern oft an zu hoch gesteckten Zielen. Adrian Stuber, Head of Culture & People UMB, erklärte, wie die digitale Transformation gelingt. Auch für ihn ist dabei klar: Es geht um Kultur, nicht um Tools.

Ein professionell umgesetztes Generationenmanagement kann den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Generationen fördern und die Arbeitsmarktfähigkeit älterer Personen unterstützen. Das erläuterte Dr. Anina Hille, Dozentin und Projektleiterin für Diversity & Inclusion Management an der HSLU, auf.

Wandel in der Kommission und im Verein Zugwest

An der Mitgliederorientierung verdankte Sonja Rogenmoser für den verdienstvollen Beitrag der zurücktretenden Mitglieder der Wirtschaftskommission (WIK) René Kurmann, Fabian Bucher und Desirée Rottet. Begrüsst wurden die neuen WIK-Mitglieder Matthias Kehl (Anton Bachmann AG, Rotkreuz), Roland Stuber (Stuber Transporte Rotkreuz) und Jeffrey Illi (Hans Hürlimann AG, Hünenberg). Ebenfalls erfolgte die Stabsübergabe von Peter Hausherr an Georg Helfenstein, der ab 2023 neu Präsident des Vereins Wirtschaftsregion Zugwest wird. Ein grosser Dankeschön geht an Peter Hausherr für sein herausragendes Engagement in seiner Amtszeit.

Das Netzwerk ist alles

Nach diesem intensiven Programm waren die Gäste zu einem Apéro eingeladen und nutzten die Gelegenheit zu angeregten Diskussionen und zur Pflege ihres Netzwerks.

Für den Verein Wirtschafts­region Zugwest: Debora Müller

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.