Leserbrief Fünf bauliche Veränderungen «Der zeltähnliche Anbau muss weg», Ausgabe vom 7. Mai

Die Antwort des Stadtrates auf die von uns eingereichte Interpellation zeigt deutlich auf, wie von Seiten des Pächters der beiden Gastrobetriebe in Oberwil mit den gesetzlichen Vorgaben umgegangen wird. Der Pächter hat bei den beiden Restaurants nicht weniger als fünf bauliche Veränderungen vorgenommen, ohne dafür eine Bewilligung zu beantragen. Bereits vor 20 Monaten wurde er von der Stadt darauf hingewiesen, dass es für den Anbau am Restaurant Rigiblick eine Bewilligung braucht. Selbst der Grundeigentümer des «Rigiblick» verlangte ohne Erfolg die Entfernung des Anbaus. Der Pächter der beiden Gastrobetriebe tanzt der Stadt auf der Nase herum, er baut nach Gutdünken, als wären wir im wilden Westen. Die Abfallbewirtschaftung beim Restaurant Kreuz hatte der Pächter (im Gegensatz zu all seinen Vorgängern) noch nie im Griff. Nun soll ihm mit dem Bau eines Unterflurcontainers für 63 000 Franken geholfen werden. Wir nehmen an, dass die Kosten zu Lasten der Stadt gehen, ist das gerechtfertigt?

Stefan Hodel, Fraktionschef Alternative-CSP, GGR, Zug