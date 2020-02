TV: Fünf Zuger zeigen der Schweiz ihre Gemeinden In der zweiten SRF-Staffel von«Mini Schwiiz dini Schwiiz» aus dem Kanton Zug kommt diesmal auch der Hauptort vor die Kamera.

Das Team der zweiten Zuger Staffel «Mini Schwiiz dini Schwiiz»: Otti Hürlimann, Wädi Hegglin, Alina Wicki, Sabina Suter-Staub und Bruno Birrer (von links). Bild: PD

Das Sendekonzept ist einfach: Fünf Kandidaten aus einer Region stellen einander ihren Ort vor. «Mini Schwiiz dini Schwiiz» heisst das Format, welches seit rund einem Jahr vom Fernsehsender SRF 1 ausgestrahlt wird. Diese Woche steht zum zweiten Mal der Kanton Zug im Fokus. Sabina Suter-Staub, Alina Wicki, Otti Hürlimann, Bruno Birrer sowie Wädi Hegglin zeigen je in einer Sendung ihre Gemeinden. Diesmal sind es Cham, Baar, Menzingen, Zug und Walchwil. Der ehemalige Zuger Nati-B-Spieler, Wädi Hegglin bezeichnet sich als Urgestein der Zuger Fussballszene und will den anderen vier Kandidaten neue Seiten von Zug anpreisen. Was der leidenschaftliche Grossvater – wie er selber sagt – unter den drei Kategorien Freizeit, Tradition und Kulinarik präsentiert, darf Hegglin noch nicht verraten.

Was er hingegen schon erzählen darf, sind Begebenheiten des Drehs, der im vergangenen November stattgefunden hatte. «Am Tag, an welchem man selber Gastgeber ist, dauert die Sache bis zu zehn Stunden.» Und auch als Gast sei man gut und gerne mal neun Stunden unterwegs. Und ausgerechnet in Zug seien die Bedingungen garstig gewesen. «Es regnete den ganzen Tag. Deshalb gab es auch zwei-drei Sachen, die ich gar nicht präsentieren konnte.» Im Allgemeinen habe aber eine sehr gute Stimmung geherrscht. «Wir Fünf untereinander aber auch mit dem Filmteam verstanden uns gut.»

Neues trotz kleinem Kanton

In einem kleinräumigen Kanton wie Zug einem Zuger noch etwas Neues zu zeigen, sei aber tatsächlich noch eine Herausforderung gewesen – und auch nicht immer gelungen. «Gerade in Menzingen, von wo meine Familie ursprünglich kommt, und das bereits in der letzten Zuger Staffel gezeigt wurde, gab es wenig Neues für mich.» Trotzdem sei es dem Gastgeber gelungen, ihm bei einer Aktion Neues zu zeigen. Weniger Unbekanntes gab es hingegen in Bezug auf das Team. Von den vier Kandidatinnen und Kandidaten kannte er nur Sabina Suter nicht. «Die beiden Männer Otti Hürlimann und Bruno Birrer kannte ich bereits vor den Dreharbeiten und bei Alina Wicki war mir deren halbe Familie bekannt.»