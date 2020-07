Leserbrief Für Kleinunternehmen sind die Kosten nicht tragbar Zum Leserbrief «Wann Väter wirklich gebraucht werden», Ausgabe vom 16. Juli

Schon länger wollte ich meine Meinung zum Vaterschaftsurlaub abgeben. Auch ich hatte drei Kinder, das Älteste ist jetzt 35 und das Jüngste 30. Wir hatten das Privileg, einen Bauernhof zu bewirtschaften und, dass beide Elternteile fast immer anwesend waren. Darüber war und bin ich immer noch dankbar. In meinen Augen braucht es keinen bezahlten Vaterschaftsurlaub, denn die Kosten die diese Leistung verursachen werden, bezahlt jeder Schweizer mit. Die Schweiz verteuert sich also dadurch schon wieder. Für ein Kleinunternehmen sind diese Kosten nicht tragbar. Jeder Vater hat mindestens vier Wochen Ferien, kann sich selber entscheiden, wie viel ihm sein Kind wert ist und kann sich diese vier Wochen einteilen. Dies bedeutet natürlich Verzicht auf eine Ferienreise und verzichten ist bekanntlich schwieriger als konsumieren. Es gibt Arbeitsstellen die bezahlen freiwillig mehrere Wochen Vaterschaftsurlaub, kündigen dann 62-jährigen Mitarbeitern damit sie noch drei Jahre stempeln gehen können, auch auf Kosten der Allgemeinheit. Wie Herr Brücker in seinem Leserbrief erwähnt hat, bedeutet Elternzeit und Vaterschaft lebenslänglich. Es nützt keiner Frau etwas, wenn der Vater nach der Geburt etliche Wochen zu Hause bleibt, wenn dann die schwierige Zeit mit den Kindern kommt, sich dünn macht, mit «Arbeit» zudeckt oder seinen Hobbys nachgeht und mit Abwesenheit glänzt.

Brigitte Henggeler, Oberägeri