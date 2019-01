Leserbrief Für und gegen die Kantonsschule Ennetsee Lesermeinungen zur Urnenabstimmung betreffend die Kantonsschule Ennetsee in Cham vom 10. Februar

Die Gemeinde Cham will gemäss ihrem Leitbild die Qualität ihres Bildungsangebotes auf hohem Niveau halten und ist bereit, im Ennetsee Zentrumsfunktionen zu übernehmen. Die kommende Abstimmung über die Kantonsschule Ennetsee bietet der Bevölkerung nun die Gelegenheit, mit zweimal Ja diesen Ansprüchen Rechnung zu tragen. Die steigenden Schülerzahlen bedingen, das Kantonsschulangebot im Kanton Zug zu erweitern.

Die Bevölkerungsentwicklung im Raum Ennetsee spricht daher klar für einen Standort in Cham. Der Standort Allmendhof/Röhrliberg hat sich aufgrund einer Machbarkeitsstudie als beste Variante erwiesen. So bietet er unter anderem den grossen Vorteil, Synergien mit dem benachbarten Oberstufenschulhaus oder den Sportanlagen mit Hallenbad zu nutzen.

Eine Kantonsschule bringt Cham einen bildungspolitischen Standortvorteil und erhöht unter anderem die Attraktivität der Gemeinde. Zudem wird den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, die Schule in der Nähe des Wohnorts zu besuchen. Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass die Gemeinde Cham mit dem Standortbeitrag nicht 20 Millionen Franken verschenken (wie Flyer zu suggerieren versuchen), sondern bei einem Ja unter dem Strich vier Millionen Franken Grundstückgewinnsteuer einnehmen würde.

Petra Muheim Quick, FDP-Kantonsrätin, Cham

Der Standort für eine Kantonsschule Ennetsee in Cham wurde bereits im Siedlungsentwicklungsplan 2005 ausgewiesen und zusammen mit der Ortsplanungsrevision 2007 vom Volk klar genehmigt. Die beiden Leserbriefverfasser durften als Architekten damals in der gemeindlichen Planungskommission mitwirken und können bestätigen, dass durch langjährige ganzheitliche Abklärungen vor allem unter den Aspekten Quartier- und Landschaftsverträglichkeit, das vorgesehene Gebiet sich für eine Kantonsschule im Ennetsee als sehr geeignet herauskristallisiert hat.

Die mit dem Chamer Richtplaneintrag konkretisierte Standortvariante für ein zusätzliches Gymnasium im Kanton Zug bildete in den folgenden Jahren eine wichtige Grundlage für die intensiven bildungspolitischen Studien und Abklärungen und führte schlussendlich zum sehr erfreulichen Standortentscheid zu Gunsten von Cham. Die Teiländerung des Zonenplanes wurde in der Folge nochmals vertieft geprüft und ist im Abstimmungsbüchlein der Gemeinde sehr überzeugend dokumentiert.

Wir können den Chamerinnen und Chamern wärmstens empfehlen, ein überzeugtes Ja für die Umzonung in die Urne zu legen. Wichtig scheint uns, dass wir mit diesem Ja die Verantwortung wahrnehmen, und damit für eine Kantonsschule im Ennetsee die raumplanerischen verbindlichen Grundlagen schaffen, damit die nächsten Schritte für die Projektentwicklung angegangen werden können. Wir können dem Kanton zeigen, dass die Chamerinnen und Chamer ein verlässlicher Partner im Bildungspolitischen Prozess sind.

Ein Ja für die Umzonung ist die Voraussetzung für den Landhandel der Baudirektion mit dem Eigentümer. Die Familie Villiger ist gemäss Vorvertrag bereit, ihr Grundstück zu einem fairen Netto Landpreis von unter 500 Franken pro Quadratmeter zu verkaufen, was unserer Meinung nach eher Respekt als öffentliche Kritik verdient. Zu den in den Leserbriefen geführte Diskussionen zu finanzpolitischen Themen wie die Höhe der Grundstückgewinnsteuer, Standortbeitrag und so weiter möchten wir uns nicht äusseren.

Für uns ist jedoch klar, dass das wichtige Ja zur Umzonung unbedingt durch ein zweites Ja zum Standortbeitrag gestärkt werden muss. Dieses Ja bringt der Gemeindekasse konkret vier Millionen Franken Grundstücksteuern ein. Durch den Verzicht auf eine maximierte Grundstücksteuer würden die Chamer ein sympathisches Zeichen und einen bedeutenden Beitrag für ein zentrales kantonales Infrastrukturprojekte leisten auch als Anerkennung für die fliessenden Beiträge aus dem kantonalen Finanzausgleich.

Wir sind überzeugt, dass es gute Gründe gibt, damit man mit Stolz zweimal ein Ja in die Urne legen kann.

Alfons Heggli und Peter Brusa, Planungskommissionsmitglieder Ortsplanungsrevision 2003 bis 2007

Markus von Flüe, der Mitglied der gemeindlichen Rechnungsprüfungskommission ist, kann offenbar nicht zwischen dem Verkaufspreis und dem Nettoerlös des Verkäufers beim einem Grundstückverkauf nach Abzug der Steuern unterscheiden, sonst käme er nie auf einen Verkaufspreis von «nur» 425 Franken.

Wenn man im Liegenschaftshandel von Kaufpreis oder Verkaufspreis spricht, dann geht jedermann von demjenigen Preis aus, der im beurkundeten Kaufvertrag steht. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass der Verkaufspreis 39,7 Millionen Franken (oder dann 20 Millionen Franken) betragen wird, was umgerechnet den von den Gegnern immer angeführten Quadratmeterpreis von 1100 Franken (oder ungefähr 550 Franken) ergibt.

Ich bin überzeugt, dass Markus von Flüe dies auch weiss, aber bewusst falsche Zahlen verwendete, um die Stimmbürger zu täuschen. Es sind folglich nicht die Gegner der Umzonung, sondern er als Mitglied einer gemeindlichen Kommission, der wissentlich mit falschen Aussagen operiert, was äusserst bedenklich ist.

Alex Briner, Cham

Die Gemeinde Cham bezahle 19,7 Millionen an die Kantonsschule im Ennetsee. Schwachsinn – die Gemeinde verzichtet auf einen grossen Teil der Grundstückgewinnsteuer. Diese Steuer in der Höhe von 60 Prozent, ist nur aus einer Beurteilung durch die Grundstückgewinnsteuerkommission zu Stande gekommen und rechtlich noch nicht 100-prozentig gesichert. Trotz diesem allfälligen Verzicht fliessen mindestens 4 Millionen Franken netto in die Gemeindekasse. Wie gross der Verzicht tatsächlich am Ende des Tages sein wird, hängt vom definitiven Kaufvertrag und von der anschliessenden steuerlichen Veranlagung ab.

Tatsache ist und bleibt – wollen Sie eine Kantonsschule in Cham und wollen Sie mindestens 4 Millionen Franken in die Gemeindekasse – dann stimmen Sie zweimal Ja.

Roger Lüssi, dipl. Treuhandexperte, Cham