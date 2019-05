Für und wider die Staf-Vorlage Zur Abstimmungsvorlage zur Steuerreform und AHV-Finanzierung (Staf) vom 19. Mai 2019 Urs Perner, Allenwinden, im Namen des Vorstandes der CVP 60+ Kanton Zug

Bei der Abstimmung vom 19. Mai über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung geht es um eine Vorlage, bei der man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Die Steuerreform ist für unsere Wirtschaft von eminenter Bedeutung, und der Zustupf in die darbende AHV-Kasse ist dringend notwendig. Diese Gesetzesvorlage ist somit ein Kompromiss, der für Jung und Alt, für das Wohl der ganzen Gesellschaft von höchster Wichtigkeit ist. Man mag einwenden, dass auch in dieser Vorlage das eine oder andere Haar in der Suppe zu finden sei.

So wird beispielsweise bemängelt, die Einheit der Materie sei nicht gewahrt. Das stimmt zwar, doch sollte man bedenken, dass in beiden Bereichen grosser Handlungsbedarf besteht. Mit dem Hinweis auf eine bessere Vorlage haben wir schon die Altersvorsorge 2020 bachab geschickt. Eine bessere Vorlage ist inzwischen jedoch nicht aufgetaucht und auch nicht in Sicht. Wenn wir nein zu der jetzigen Vorlage sagen, ist rein nichts gewonnen, jedoch eine weitere Chance verpasst. Darum: Legen wir ein überzeugtes Ja in die Urne. Es ist das Gebot der Stunde und das Beste, was wir im jetzigen Zeitpunkt tun können.

Seit mehreren Jahren basteln wir an Lösungsansätzen zu zwei, für die Schweiz absolut dringlichen und wichtigen Vorlagen. Wir müssen bei der Unternehmenssteuer und auch bei der Altersreform dringend einen Schritt weiterkommen.

Beim Teil der AHV ist es zwar nur ein «Schrittchen» aber sicher ein «Schrittchen» in die richtige Richtung. Beim Teil der Unternehmenssteuer bedeutet es Rechtssicherheit und Klarheit wie in diesem Bereich die Zusammenarbeit mit unseren ausländischen Partnern in den nächsten Jahren aussieht.

Für mich ist das «Päckli» kein «Päckli», sondern eine mehrheitsfähige Vorlage, welche den Stilstand in diesen Themen auflöst. Und noch eine kleine Anmerkung zum Leserbrief von Moritz Schmid vom Samstag 4. Mai 2019. Die Abzüge bei der AHV betragen nicht je 0,3 Prozent für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern je 0,15 Prozent. Das ist zwar nur eine ganz kleine Differenz aber final doch eine hundertprozentige Fehlinformation.

Egal wie man es dreht und wendet: 2,1 Milliarden Franken Steuerausfälle werden bei einer Annahme der Staf-Steuervorlage für den Bund, Kantone und Gemeinden resultieren. Dieses Geld wird irgendwo eingespart werden müssen. Sei es in der Bildung, im Verkehr oder im Gesundheitswesen. Gleichzeitig heizt die Steuervorlage den Steuerwettbewerb weiter an. Ländern des globalen Südens werden weiterhin Milliarden entzogen und Grossunternehmen können ihre Gewinne in die Schweiz verlagern.

Das ist kein ausgewogener Kompromiss, sondern alter Wein in neuen Schläuchen. Die Alternative zum AHV-Steuermurks liegt jedoch auf der Hand: Alte Steuerdumpingmodelle sollten nicht einfach durch neue ersetzt, sondern definitiv abgeschafft werden. Die Bevölkerung hat 2017 bereits einmal nein zu Milliardengeschenken für Grossunternehmen gesagt. Ich bin zuversichtlich, dass sie es auch am 19. Mai tun wird.