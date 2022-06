Fussball 3:0 gegen Emmenbrücke: Der FC Rotkreuz ist auch im Cup eine Klasse für sich Im Duell zweier 1.-Liga-Aufsteiger setzen sich die Zuger durch und stehen in der Hauptrunde.

Lucas Claser Rodrigues erzielt mit dem Kopf das 3:0 für Rotkreuz. Bild: Philipp Schmidli (Emmenbrücke, 18. Juni 2022)

Wenn die Affiche «Schweizer Cup» im Raum steht, ist immer ein Kribbeln zu spüren. Bei den Trainern, den Spielern und auch den Fans. Dieses Kribbeln war auch in der Begegnung zwischen den beiden 1.-Liga-Aufsteigern Emmenbrücke und Rotkreuz deutlich erkennbar. Denn ein Einzug in die Cup-Hauptrunde war der Lohn.

Feiern konnte der FC Rotkreuz. Dank eines 3:0-Sieges in brütender Hitze. Den Grundstein zu diesem Erfolg legte Rotkreuz-Goalie João Ngongo mit zwei Big Saves nach einem Pfostenschuss von Stefano Geri und dem Nachschuss von Bojan Malbasic (13.) sowie einer herrlichen Direktabnahme von Janko Pacar (34.).

Clever gespielt nach dem ersten Tor

Entgegen dem Spielverlauf ging Rotkreuz mit 1:0 in Führung (25.). Balu Ndoy Bokanga erwischte FCE-Goalie Eldin Beganovic mit einem «Briefkastentor». In der Folge spielten die Zuger taktisch klug. Sie liessen die Emmenbrücker in der Hitze «kaputtlaufen» und suchten ihr Heil mit Kontern.

Es waren aber zwei Standards, die den FC Rotkreuz in die Cup-Hauptrunde hievten. Nach einem Freistoss von Henrique Dos Santos köpfelte der aufgerückte Lucas Claser zum 2:0 ein (77.) und nur drei Minuten später traf Mentor Latifi nach einem Corner ebenfalls mit dem Kopf zum 3:0. Dieses Hitze-Cupderby war gelaufen. «Sicher, wir hätten gerne den Einzug in die Cup-Hauptrunde geschafft», trauerte FCE-Präsident Franco Gulli dieser Niederlage nach.

Trainer Meris Kazic, der sein Team laut Gulli auch in der nächsten Saison betreut, musste anerkennen:

«Bis auf die Anfangsphase war Rotkreuz das bessere Team.»

Klar, dass die Post bei den Rotkreuzern nach diesem Hauptrunden-Einzug abging. Sportchef René von Euw: «Mit diesem Cupsieg konnten wir die überragende Saison noch toppen.» Trainer René Erlachner meinte strahlend:

«Mein Team hat nach dem Aufstieg dieses zusätzliche Highlight verdient.»

Und angesprochen auf seine Zukunft als Trainer sagte er süffisant: «Ich hänge noch ein Jahr an. Jetzt kann ich doch René von Euw nicht im Regen stehenlassen.»

Zwei Vereine im Gleichschritt

Speziell: Diese zwei ambitionierten Vereine kamen mit der gleichen Strategie im Gleichschritt ans Ziel. Doch jeder Klub schreibt seine eigene Geschichte. Während der FC Emmenbrücke vor über 30 Jahren ein kurzfristiges Abenteuer in der damaligen NLB als absoluten Höhepunkt im Vereinspalmarès vorweisen kann, ist die Erfolgsliste beim FC Rotkreuz eher bescheiden. Erst in der Saison 2013/14 glückte den Zugern der Aufstieg in die 3. Liga.

Neuer Goalgetter mit Challenge-League-Erfahrung Der 1.-Liga-Aufsteiger hat die Kaderplanung für die kommende Saison nach eigenen Angaben bereits abgeschlossen. Zwei Abgänge wurden durch vier vielversprechende Zuzüge mehr als nur kompensiert. Zudem stösst mit Thomas Szabo ein Torhütertrainer zum Staff von Trainer René Erlachner und Assistenztrainer Davide Palatucci. Mit Ausnahme von Mattia Palatucci (Rücktritt) und Dragan Gyorgiev (wechselt nach Dietikon) bleibt das Team zusammen. Mit Marco Trachsel (ehemals GC, Basel, Cham) stösst laut Teammanager René von Euw von YF Juventus ein auf mehreren Positionen einsetzbarer Spieler zum Verein. Und mit Genc Krasniqi ist ein neuer Goalgetter im Sportpark zu sehen. Der 28-Jährige hat 48 Challenge-League-Partien (für Winterthur und Rapperswil-Jona) sowie 94 1.-Liga-Partien (65 Tore), unter anderen für den FC Tuggen, zuletzt im Dienste des FC Paradiso. Die Tessiner scheiterten im Aufstiegsrennen zur Promotion League am FC Baden. «Mit Genc kommt ein treffsicherer Stossstürmer zu uns», freut sich René von Euw. Ausserdem hat er mit Mikael Akinrinmade vom FC Einsiedeln einen robusten Innenverteidiger sowie mit Fabio Moor (Buochs) einen technisch versierten Mittelfeldspieler verpflichtet. Der Aufsteiger will einen Rang in den Top 6 erreichen «Trainer René Erlachner und ich sind fest davon überzeugt, dass unsere Mannschaft in der 1. Liga zu überzeugen vermag», sagt der Teammanager. Das Ziel sei eine Platzierung unter den ersten sechs. Zum Erreichen beitragen soll auch der Goalietrainer Thomas Szabo, der die «Foletti-Schule» vertrete und den Rotkreuzer Schlussmann Joao Ngongo schon aus der gemeinsamen Zeit bei den Zürcher Grasshoppers kenne. (mmü)

In dieser Liga findet sich nach einem «tiefen Fall» ab der Saison 2015/16 auch Emmenbrücke wieder. Beim FC Emmenbrücke mit dem fussballbesessenen jungen Präsidenten und Unternehmer Franco Gulli und auch beim FC Rotkreuz unter der Leitung von Claudio Carbone («Wir zwei hatten nie Probleme») und dem in Rotkreuz wohnhaften Unternehmer René von Euw entschied man sich für einen Strategiewechsel, sprich die Flucht nach vorne mit grossem finanziellem Einsatz.

Beide sind aufgestiegen

Der FCE verpflichtete Jean-Daniel «Dada» Gross als neuen Trainer. In der Saison 2017/18 stiegen beide Teams in die 2. Liga auf. Eine Saison später schafften Emmenbrücke und Rotkreuz unter dem neu engagierten Trainer René Erlachner den Aufstieg in die 2. Liga interregional. Und am Ende dieser Spielzeit bogen beide Teams erfolgreich auf die Zielgerade, Aufstieg in die 1. Liga, ein.

Ein Aufstieg, den Emmenbrücke als auch Rotkreuz dank sehr viel Herzblut hochverdient realisieren konnten. Rotkreuz musste nur ein einziges Mal, im letzten Saisonspiel gegen Grenchen, als 1:3-Verlierer vom Feld. Es holte von möglichen 78 Punkten deren 73. Emmenbrücke, unter Trainer Meris Kazic, trumpfte vor allem in der Rückrunde mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auf. Der zweite Rang hinter der AC Taverne reichte zum Aufstieg.