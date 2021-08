Fussball Ägeri-Trainer Salatic ist vor dem Saisonstart zuversichtlich – trotz seiner Enttäuschung über einige Spieler Der FC Ägeri verfolgt nach dem Abstieg in die regionale 2. Liga bescheidene Ziele.

Dragi Salatic verfügt noch über einen Vierjahresvertrag bei den Berglern. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. Juni 2021)

«Der Abstieg aus der 2. Liga interregional schmerzte, doch wir gehen nun mit Zuversicht in die neue Saison», sagt Ägeris Trainer Dragi Salatic. Dass es keine einfache Spielzeit wird, ist dem 39-Jährigen, der anstelle von Saniel Halilovic (pausiert) neu von Boban Vujcic assistiert wird, bewusst: «Als Absteiger müssen wir uns schnell finden und wichtig wird sein, dass wir in den Startspielen bereits punkten. So können wir in Ruhe arbeiten auf dem Weg zu unserem Ziel.» Und wie lautet dieses? «Wir streben einen Rang im Mittelfeld an und wollen uns in dieser Liga etablieren.» Von einer Rückkehr in die höchste Amateurliga sei nicht die Rede. Salatic erklärt:

«Die 2. Liga interregional war, fussballerisch betrachtet, sehr attraktiv und eine schöne Erfahrung für den Verein. Heute und morgen ist die regionale 2. Liga sicher richtig für den FC Ägeri.»

Die regionale 2.-Liga-Meisterschaft, die wegen des Cupspiels Littau – Young Boys für Ägeri erst am 17. August mit dem Auswärtsspiel in Littau beginnt, wird für seine Equipe eine mentale Prüfung sein: «Gegen den Absteiger wollen alle gewinnen, doch wir müssen mental einfach bereit sein und uns auf unsere Stärken besinnen, dann kommt es gut.» Die Bergler müssten von Beginn weg grosse Bereitschaft signalisieren und Siegeswillen aufbringen. Der Trainer stellt klar: «Die Liga dürfen wir nicht unterschätzen.»

Einige seien nach dem Abstieg wortbrüchig geworden

Salatic, der im FC Ägeri noch einen Vierjahresvertrag mit Ausstiegsklausel besitzt, hatte zuletzt auch mit personellen Problemen zu kämpfen. Acht Spieler haben den Verein verlassen. Neu im Kader figurieren Liridon Simoni (Goldau), Jozef Simoni (Brunnen), Robi Gajsek und Josip Bosnjak (beide Zug 94), Cristiano Rodriques und Mario Qunaj (beide eigener Nachwuchs). Wobei Simoni und Gajsek bereits seit Februar mittun. «Wir werden auch unseren Junioren die Chance geben, sich in der ersten Mannschaft zu beweisen. Sie sind unsere Zukunft, sie gilt es sukzessive zu integrieren», stellt Dragi Salatic klar.

Im letzten Saisonspiel 2020/21 feierte Ägeri (Tim Rogenmoser, links, und Adnan Becirbasic) einen 5:2-Sieg gegen Einsiedeln. Trotzdem stieg das Team ab. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. Juni 2021)

Enttäuscht zeigte sich der Cheftrainer über gewisse Spieler, die im April mündlich für eine weitere Saison zugesagt und nach dem Abstieg das Team dennoch verlassen hätten. «Es hat mich sehr enttäuscht, wenn man das Wort nicht hält. Das ist eine Frage des Charakters», sagt der Trainer, ohne Namen zu nennen. Salatic jedenfalls sei weiterhin motiviert, im FC Ägeri zu bleiben:

«Ich bin nun schon einige Jahre hier als Spieler, Spielertrainer und Trainer. Ägeri ist ein bodenständiger und familiärer Verein. Ich bin glücklich hier.»