Fussball, Cup-Qualifikation Cup-Aus für den FC Rotkreuz nach der 1. Vorrunde Gegen das gleichklassige Tuggen setzte der FC Rotkreuz eine 1:3-Heimniederlage ab.

Die Rotkreuzer sind bereits aus der Qualifikation für den Cup 2023/2024 ausgeschieden. Mathias Blattmann (rotkreuz / Zuger Zeitung

Der FC Rotkreuz, der im laufenden Cup nach den Siegen über Chiasso und Kriens bis in den Achtelfinal vorgestossen ist, hat die 1. Qualifikations-Runde für den Cup 2023/ 2024 nicht überstanden. Gegen das gleichklassige Tuggen setzte es eine 1:3-Heimniederlage am Samstag ab. Nach einer 1. Halbzeit, die trotz beiderseits hochkarätigen Torchancen 0:0 endete, gingen die Platzherren durch ein Tor von Henrique Wellington 1:0 in Führung.

Doch Tuggen siegte schliesslich 3:1 durch die Tore von Giovanni La Rocca (61.), Jakup Jakupov (66.) und Michael Bärtsch (86.). Der Rotkreuzer Teammanager René von Euw befand: «Wir haben in der 1.Halbzeit eine gute Leistung abgeliefert, aber wir haben es verpasst, unsere Chancen in Tore umzumünzen. Tuggen, das zielstrebig aufspielte, hat letztlich verdient gewonnen.»

Rotkreuz – Tuggen 1:3 (0:0)

Sportpark Kunstrasen. – 150 Zuschauende. – SR Loric. – Tore: 57. Wellington 1:0. 61. La Rocca 1:1. 66. Jakupov 1:2. 86. Bärtsch 1:3. – Rotkreuz: Ngongo; Grether, Akrininmade, Claser, Trachsel; Palatucci (52. Emini), Guto Cappellini, Campello Pes; Allou (78. Moor), Krasniqi, Wellington (70. Gashi). – Tuggen: Wenzler; Nguy, Loue, Rüegg, Keller; Meier (84. Fässler), Barreiro (90. Teixeira), Györky; Jakupov, Bärtsch, La Rocca (70. Weiler).