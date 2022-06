Fussball Der Nachwuchs steht im Zentrum – aber auch EVZ-Promis sind zugegen Nach zweijähriger, coronabedingter Pause findet am Pfingstsamstag das Zugerland-Turnier auf sechs Fussballplätzen in der Region statt.

Am Zugerland-Turnier geht es für die Teams (Ägeri, in Weiss, gegen Steinhausen) hoch zu und her. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 19. Mai 2018)

Am Pfingstsamstag werden insgesamt 100 Teams mit 1200 Fussballerinnen und Fussballern aus dem In- und Ausland am Zugerland-Turnier teilnehmen. Die diesjährige Austragung wird an den Standorten Dietwil (einer der beiden Sponsoren- und Gästestandorte), ­Unterägeri, Menzingen, Steinhausen, Zug und Cham (Gastgeber des Sponsoren- und Prominentenapéros) ausgetragen.

Wie gewohnt, hält das Zugerland-Turnier auch dieses Jahr wieder einige Überraschungen respektive Neuerungen bereit. So spielen in diesem Jahr am Standort in Zug erstmals 14 Mädchenteams der Stufe FF15 aus der ganzen Schweiz um den Pokal. Ebenfalls eine Neuerung ist die Kategorie G – Fussballschulen –, in der die kleinsten ­Junioren mit viel Begeisterung in Unterägeri antreten werden.

EVZ-Spieler geben Unterschriften

Das umtriebige Organisationskomitee hat es auch dieses Jahr geschafft, einige prominente Ehrengäste aus der Sportszene für das Turnier zu begeistern. So wird aus dem Bereich Fussball Andy Egli (TV-Experte sowie Ex-Nationalspieler und ehemaliger «Feuerwehrmann» als Trainer beim SC Cham) anwesend sein. Zudem werden die beiden Schweizer Meister vom EVZ, Yannick Zehnder und Sven Leuenberger, zugegen sein, genauer in Dietwil ab etwa 10 Uhr. Dort geben die Eishockeyspieler Autogramme.

Auch aus dem sozialen Bereich werden besondere Gäste erwartet: die Prix-Courage-Gewinner Nadya und Candid Pfister. Sie haben unter anderem herausragende Verdienste im Bereich der Bekämpfung von Cybermobbing vorzuweisen, einer Thematik, welcher in der heutigen Zeit nicht genug Beachtung geschenkt werden kann. Mit dem Ehepaar, das seit 2017 mit enormem Engagement an Schulen, Jugendanlässen et cetera zum Thema Cybermobbing Aufklärung betreibt, darf sich gerne mit Interessierten ausgetauscht werden.

Im Verlauf des Mittags wird am Standort in Cham der traditionelle Sponsorenapéro stattfinden. Dort werden nebst den bereits zuvor in Dietwil anwesenden Ehren­gästen Vertreter aus Politik und Gewerbe erwartet.