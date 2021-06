Fussball Der Rotkreuzer Teammanager übt Kritik am Verein und sagt: «Wir sind im Moment da, wo wir hingehören» René von Euw, der Teamchef des ambitionierten Klubs aus der 2. Liga interregional, wünscht sich mehr Akzeptanz für die Ziele des Fanionteams.

Der FC Rotkreuz mit Nedim Sacirovic (in Rot-Weiss) ist auf seinem Weg zur 1. Liga gestoppt worden. Bild: Jakob Ineichen (Unterägeri, 11. Oktober 2020)

Der Rotkreuzer Teamchef René von Euw und Trainer René Erlachner und sein Team haben sich vor zwei Jahren den Aufstieg in die 1. Liga zum Ziel gesetzt. Dass dieses Vorhaben (noch) nicht realisiert werden konnte, ist unter anderem der Coronapandemie geschuldet. Die Saison 2019, in der der FC Rotkreuz ausgezeichnet im Aufstiegsrennen lag, wurde vorzeitig abgebrochen. Und in der nun zu Ende gegangenen Saison wurde bloss noch die Vorrunde zu Ende gespielt, um die Auf- und Absteiger bestimmen zu können. Da Rotkreuz die Hinrunde gegen die direkten Konkurrenten um den Aufstieg – Freienbach und Lachen/Altendorf – auswärts austragen musste, fiel der Heimvorteil bei den Rückrundenpartien ins Wasser.

Teammanager René von Euw. Bild: FC Rotkreuz/PD

René von Euw sagt: «Wir haben es in diesen Auswärtspartien verpasst, die Big Points zu erzielen. Nicht zuletzt, weil uns infolge Verletzungen einige Leistungsträger fehlten. Oder weil unser Topstürmer, der Brasilianer Henrique Wellington, trotz Spielberechtigung infolge der Covid-19-Schutzmassnahmen nicht in die Schweiz einreisen durfte.» Der Teammanager schiebt nach: «Dank seiner Qualitäten hätte Wellington unserer Offensive wohl noch zusätzlichen Schub verliehen. Weil wir ohne ihn auskommen mussten, bin ich nicht einmal unglücklich, dass es mit dem Aufstieg bislang noch nicht geklappt hat. Zudem wären drei Aufstiege innerhalb von kurzer Zeit für unseren Verein wohl zu früh erfolgt.» Deshalb glaube ich: «Wir sind im Moment da, wo wir hingehören.»

Es mangelt noch an der nötigen Akzeptanz

Der Rotkreuzer Teamchef vermisst zudem die nötige Akzeptanz der ersten Mannschaft. «Zum einen wünsche ich mehr Professionalität seitens des Vereins bezüglich der Vorbereitung auf ein Spiel. Es kann doch nicht sein, dass die Staffmitglieder kurz vor dem Anpfiff für die Platzierung der Sponsorentafeln und für die Rekrutierung eines Speakers sorgen müssen. Und es kann auch nicht sein, dass jeder 3.-Liga-Verein mehr Präsenz auf dem Onlineportal Regiosport hat als der FC Rotkreuz.» Andernfalls müsste sich der Verein Gedanken machen, in welcher Liga er zukünftig spielen wolle. Das sind klare Worte des Mannes, dem der Klub eine Menge zu verdanken hat. Ohne sein grosses Engagement würde der FC Rotkreuz, der während vieler Jahre zwischen der 4. und der 3. Liga pendelte, heute wohl kaum der 2. Liga interregional angehören.

Noch hat René von Euw den Glauben an einen Aufstieg in die 1. Liga nicht verloren. Im Brustton der Überzeugung sagt er:

«In der kommenden Saison, die hoffentlich vollumfänglich gespielt werden kann, werden wir erneut den Aufstieg anpeilen.»