Fussball Der SC Cham reist am Samstag zum Topspiel der «ewigen» Tabelle Am Samstag steht die Promotion-League-Partie in Nyon an. Die Waadtländer haben in der laufenden Saison keine Partie verloren.

Nico Siegrist (links) und die Chamer treffen auf den Leader. Bild: Alexandra Wey (Cham, 13. August 2022)

Am Genfersee begeht der SC Cham ein Jubiläum. Am Samstag bei Stade Nyonnais steht sein 200. Spiel in der Promotion League auf dem Programm (17 Uhr, Colovray).

Es ist zugleich das Aufeinandertreffen der beiden erfolgreichsten Klubs seit dem Aufsteig der Chamer im Jahr 2015. In den seither ausgetragenen 199 Partien holte kein Team mehr Punkte als Nyon: 323.

Der Sportclub folgt mit 300 Zählern im zweiten Rang, dicht gefolgt vom FC Breitenrain (298) und dem Nachwuchs des FC Basel (294). Es handelt sich also um ein Topspiel der sogenannten ewigen Tabelle.

Sehnsucht nach der Zweitklassigkeit

In der gegenwärtigen Tabelle liegt Stade Nyonnais ebenfalls an der Spitze, nach Punkten (13) gleichauf mit Etoile Carouge. Beide Mannschaften haben welschen Medien zufolge ihre Ambitionen auf den Aufstieg in die Challenge League angemeldet. Nyon war bereits in den Jahren 1998 bis 2000 sowie 2008 bis 2012 zweitklassig (der SC Cham in der Saison 2007/08).

Stade Nyonnais wie Carouge haben von bisher fünf Partien keine verloren, der Chamer Gegner vom Samstag stellt mit 20 Treffern zudem die beste Offensive der Liga. Die Ennetseer haben acht Tore erzielt und gemessen daran mit neun Zählern eine ziemlich gute Ausbeute vorzuweisen.