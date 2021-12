Fussball Der Zürcher Nachwuchs stoppt den Chamer Höhenflug Der Sportclub unterliegt dem U21-Team des Profiklubs mit 1:3 in der Promotion League. Es fehlte schlichtweg zu viel in seinem Spiel. Zudem schenkte er dem Gegner das Siegtor.

Cham mit Captain Fabio Niederhauser (in Rot) verliert nach drei Siegen in Folge wieder ein Spiel. Bild: Raphael Biermayr (Zürich, 4. Dezember 2021)

Der SC Cham hat es verpasst, das Jahr mit einem guten letzten Eindruck zu beschliessen. Nach drei Siegen in Folge setzte es in Zürich eine 1:3-Niederlage ab. Die Gäste machten es dem U21-Team des FCZ von Trainer Genesio Colatrella (Ex-Assistenzcoach in Luzern) leicht, ihn zu besiegen. Ein Aussetzer von Kevin Röthlisberger leitete das entscheidende Tor in der 36. Minute ein. Der Aussenverteidiger wollte den Ball einem Mitspieler zupassen, spielte stattdessen aber den Zürcher Salim Khelifi an. Der Stürmer mit Super-League-Erfahrung nahm das Geschenk dankend an und vermieste Chams Torhüter Marco Peterhans dessen Abschiedsspiel.

Dieser Treffer fiel nur zwei Minuten nach dem Ausgleichstreffer der Chamer durch Lukas Riedmann. Jener war das Resultat einer der wenigen gelungenen Angriffe über mehrere Stationen. Oft fehlte bei den Gästen die Präzision in den Zuspielen, was sich auf dem Kunstrasen gnadenlos auswirkte. Die Zürcher fühlten sich auf dem schnellen Untergrund sichtlich wohler.

Unfreiwillige Assists der Chamer

Bei den weiteren Gegentoren bekundete der Sportclub allerdings auch Pech. Sowohl beim 1:0 (22.) und beim 3:1 (69.) sprang der Ball vom Bein des Innenverteidigers Manuel Fäh zufällig zum Torschützen Henri Koide. Dennoch ging der Sieg der Zürcher vollauf in Ordnung. Das sah auch der Chamer Trainer Roland Schwegler so. Er fragte einen Zuschauer, der nach Spielschluss von einem «unverdienten Erfolg» für Zürich sprach, scherzhaft, bei welchem Match er gewesen sei.

Der SC Cham liegt damit beim Jahreswechsel auf Platz sechs in der Promotion League. Das klingt gut, ist aber trügerisch: Platz 14 liegt nur sechs Punkte entfernt.