Fussball Die letzte Chance von Zug 94 für eine Zukunft in der 1. Liga? Am Samstag empfängt das abstiegsbedrohte Team mit dem FC Münsingen erneut einen Gegner in Reichweite.

Zugs Torhüter Lukas Winzap hofft auf wenig Beschäftigung am Samstag. Bild: Roger Zbinden (Zug, 26. März 2022)

Vieles deutet auf den Abstieg von Zug 94 aus der 1. Liga hin. Das 0:0 zuletzt gegen den Drittletzten Luzern U21 könnte zu wenig gewesen sein. Am Samstag gastiert mit Münsingen der aktuelle Drittletzte auf der Hertiallmend (Spielbeginn um 16 Uhr). Ein Sieg dürfte diesmal wirklich nötig sein, um nicht mit der Planung für die 2. Liga interregional beginnen zu müssen – und nur noch die dritte Kraft im Zuger Fussball zu sein. Denn der FC Rotkreuz ist auf bestem Weg, in die 1. Liga aufzusteigen.

Immerhin hat Zug (13 Punkte) gegenüber den Abstiegs­zonen-Konkurrenten Münsingen (21) und Buochs (14) noch eine Partie in der Hinterhand. Dies, weil das Aufeinander­treffen mit Delémont am vergangenen Samstag verschoben wurde. Neues Spieldatum im Jura ist der 13. April (20.15 Uhr).

Eine Spielklasse höher gastiert der SC Cham am Sonntag beim U21-Team der Young Boys in Bern (14.30 Uhr, Wankdorf). Die Chamer haben am Mittwoch 1:1 gegen das Topteam Bellinzona gespielt. (bier)