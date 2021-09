Deutschlandwahl 2021 Scholz: «Niemand kommt ohne Schaden am Votum der Wähler vorbei» ++ Laschet hat Gespräch mit Lindner geführt, heute mit Baerbock

Am Sonntag wurde in Deutschland der Bundestag gewählt – und damit indirekt auch die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel bestimmt. Wir halten Sie in diesem Newsblog auf dem Laufenden.