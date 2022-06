Fussball Dragi Salatic wird neuer Trainer von Zug 94 Er ist mit dem Verein bereits bestens vertraut, war er doch rund zehn Jahre lang als Aktivspieler darin tätig. Salatic freut sich, zu seinem «Herzensverein» zurückzukehren.

Dragi Salatic (Mitte, neben Zugs Veinspräsident Aydogan Cilingir, links, und Sportchef Besnik Reci) kehrt zu Zug 94 zurück. Bild: PD

Zug 94 konnte Dragi Salatic als neuen Trainer der ersten Mannschaft gewinnen, wie der Verein mitteilt. Salatic wurde am Montagabend dem Team vorgestellt, Trainingsstart mit Zug 94 für die neue Saison ist am 1. Juli. Oliver Kolenda bleibt gemäss Mitteilung Assistenztrainer. Derzeit läuft auch die Kaderplanung, wobei das Ziel ist, den Kern des bestehenden Kaders zusammenzuhalten und gezielt zu verstärken. Zug ist kürzlich in die 2. Liga interregional abgestiegen.

Mit Dragi Salatic kehrt ein alter Bekannter zu Zug 94 zurück. Er durchlief bei Zug diverse Juniorenstufen und spielte während seiner Aktivkarriere insgesamt über zehn Jahre bei Zug 94 im Fanionteam, wo er auch Captain war. Nach Beendigung seiner Karriere bis heute ist Salatic Trainer beim FC Ägeri.

Dragi Salatic (hintere Reihe, Dritter von rechts) als junger Spieler bei Zug 94, dem Team von Trainer Thomas Wyss. Bild: Fabienne Arnet (Zug, 29. Juli 2003)

Wiederaufstieg wird angetönt

Besnik Reci, Sportchef von Zug 94, sagt: «Wir freuen uns, dass wir Dragi als neuen Trainer holen konnten. Er ist ein Ur-Zuger und kennt den Verein und die Liga, in der wir nächste Saison spielen. Wir gehen nun gemeinsam das Projekt Wiederaufstieg an, jedoch ohne uns zu sehr unter Druck zu setzen.»

Dragi Salatic sagt in der Mitteilung zu seinem Engagement: «Es ist schön nach Zug zurückzukehren. Zug 94 ist mein Herzensverein. Ich freue mich auf diese Herausforderung und bin überzeugt, dass wir in Zug einiges bewegen können. Mein Ziel ist es, das Team so schnell wie möglich richtig kennen zu lernen und mit der Vorbereitung auf die neue Saison zu starten. Wir wissen, dass wir in der neuen Saison die Gejagten sein werden. Zunächst geht es aber darum, sich in dieser Liga zu etablieren. Dann schauen wir weiter.» (fae)