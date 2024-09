Fussball Ein Jahr für die Geschichtsbücher: So hat der FC Rotkreuz 2022 für Furore gesorgt Der Verein blickt auf die grössten Erfolge seit seiner Gründung im Jahr 1958 zurück. Die letzte Partie des Jahres geht allerdings verloren.

Trotz grosser Moral verliert Rotkreuz (am Ball: Davide Palatucci) gegen Concordia Basel. Bild: Roger Zbinden (Rotkreuz, 26. November 2022)

Dem FC Rotkreuz stand vor fünf Jahren kurz vor dem Abstieg in die 4. Liga. Da unterbreitete der seit mehreren Jahren im Ort wohnhafte Unternehmer René von Euw dem damaligen Vereinspräsidenten und heutigen Ehrenpräsidenten Claudio Carbone einen auf den ersten Blick wahnwitzigen Plan. Von Euw, von vielen Vereinsmitgliedern belächelt, sagte:

«Ich will den FC Rotkreuz mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen und in die 1. Liga führen.»

Heute, fünf Jahre später, spielt Rotkreuz tatsächlich in der 1. Liga. Und das erfolgreich. Der Aufsteiger ist auf gutem Weg, den Klassenverbleib zu bewerkstelligen. Aus bisher 16 Meisterschaftspartien resultierten 18 Punkte, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt sechs Punkte.

Grosse Abende im Sportpark

Dabei ist zu beachten, dass Rotkreuz wohl mehr Punkte auf dem Konto hätte, wenn es im Schweizer Cup früh ausgeschieden wäre. Doch die Mannschaft überwintert in diesem Wettbewerb und steht nach Siegen gegen die oberklassigen Teams von Chiasso, Kriens und Schaffhausen im Viertelfinal.

Diese Cupsensationen kosteten Kräfte, die in einigen 1.-Liga-Partien fehlten. So auch am vergangenen Samstag im letzten Match 2022 gegen Concordia Basel, wo mehrere Stammspieler verletzungsbedingt fehlten. Rotkreuz geriet mit 0:2 in Rückstand, glich die Partie aus und lag nach einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten 2:4 zurück.

Dass der eine Minute zuvor eingewechselte Balu Ndoy in der 89. Minute noch den Anschlusstreffer zum 3:4-Schlussresultat besteuerte, zeigt, wie viel Moral die Rotkreuzer haben. Zumal sie nach einer gelb-roten Karte gegen Lucas Claser (64. Minute) in Unterzahl spielen mussten.

Der Trainer ist stolz

Der Rotkreuzer Trainer René Erlachner, der nach dem Abschluss der laufenden Saison seine 35-jährige Karriere beenden wird, betont:

«Was meine Mannschaft in diesem Jahr geleistet hat, ist erfreulich. Im Sommer stieg sie mit einem grossen Punktevorsprung in die 1. Liga auf, und im Cup wuchs sie förmlich über sich hinaus – mehr geht fast nicht.»

Der Vereinspräsident Andreas Brand pflichtet seinem Trainer bei und ergänzt: «Es ist überdies sehr erfreulich, dass sich unsere Spieler auf und neben dem Platz vorbildlich verhalten. Der Zusammenhalt im Team ist lobend zu erwähnen.»

Trotz eines zusammengewürfelten Teams überzeugen die Rotkreuzer als Einheit. Bild: Roger Zbinden (Rotkreuz, 26. November 2022)

Der Architekt und der Baumeister

Teammanager René von Euw hat, wie erwähnt, seine Visionen in die Tat umgesetzt. Er hat charakterstarke Spieler verpflichtet, die ein Team bilden. Und er hat mit René Erlachner einen Trainer geholt, der dank seiner grossen Erfahrung mit Niederlagen genauso gut umgehen kann wie mit Siegen.

Nur bei Regen ist ihnen nicht zum Lachen zumute: Teammanager René von Euw (links) und Trainer René Erlachner. Bild: Jan Pegoraro (Unterägeri, 31. Juli 2022)

Von Euw kann als Architekt des Projekts FC Rotkreuz bezeichnet werden – Erlachner als Baumeister. Sie haben den steilen Aufstieg des Klubs ermöglicht.