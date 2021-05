Fussball Ennetseer bringen Aufsteiger ins Wanken Cham verlor bei Yverdon 2:3, forderte den Leader und Aufsteiger Yverdon aber während 90 Minuten.

Cham (im Bild Chams Nico Siegrist, links und Sébastien Le Neün während des 1:3 verlorenen Spiels im Eizmoos) forderte Leader Yverdon auch auswärts. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 24. April 2021)

Verdientermassen steht der unangefochtene Promotions League-Leader Yverdon vier Spieltage vor Qualifikationsschluss als Aufsteiger in die Challenge League fest. Mit 43 Punkten sicherten sich die Waadtländer am Samstag die Promotion in die zweithöchste Liga, dem langersehnten Wunsch der Waadtländer. Mit dem 3:2-Sieg über Cham, welches grosses Kämpferherz zeigte, machten sie ihr Saisonziel perfekt.

Chams Stürmer Nico Siegrist zeigte sich nach der Partie als fairer Verlierer mit folgenden Worten: «Yverdon steht zu Recht an erster Stelle. Sie waren einfach das beste Team diese Saison in der Promotion League, die Tabelle bringt es deutlich zum Ausdruck. Sie haben viel Qualität.» Doch Cham zeigte im Stade de Municipal vor 100 Fans eine starke Reaktion, nach dem jüngst enttäuschenden Auftritt bei der 0:2-Heimniederlage gegen Nyon. Cham bot den Platzherren die Stirn. Siegrist weiter: «Wir haben leidenschaftlich verteidigt, doch am Ende fehlte uns die Kraft, um gegen die Wucht der Westschweizer standzuhalten. Schade, dass wir bei zwei Kontersituationen nach der Pause nicht das 3:1 erzielten. Die Chancen waren heute vorhanden, ein positives Ergebnis zu erzwingen. Es war wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Auf der heutigen Leistung können wir aufbauen und den Schlussfinish in Angriff nehmen.»

Starke Moral gezeigt

Das zweitplatzierte Team von Trainer Roland Schwegler machte einen 0:1-Rückstand wett und münzte das in eine 2:1-Führung um. Marin Wiskemann (15.; 1:1) und Mauro Bender (45.; 1:2) brachten die Wende nach der schnellen Führung (1.; Hugo Farques) des Gastgebers. «Den Start haben wir komplett verschlafen. In der Folge fanden wir besser ins Spiel und die Umstellung in der Verteidigung auf eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette bewährte sich. Der Ausgang der Partie stand bis am Schluss auf Messers Schneide», so Verteidiger und Captain Fabio Niederhauser. Mit einem Doppelschlag machte Ridge Mickael Mobulu (72.; 2:2 und 82.; 3:2) seiner Equipe den Aufstieg perfekt und besiegelte Chams Nuller. Es war im 18. Spiel die fünfte Niederlage für das Schwegler-Team. Weiter geht es für die Chamer mit dem Heimspiel am Samstag (16:00) gegen Rapperswil-Jona. Zum Abschluss gastieren die Ennetseer dann noch bei Etoile Carouge (29. Mai) und empfangen Bavois (5. Juni) und Brühl (12. Juni) auf heimischer Wirkungsstätte Eizmoos.

Das Ziel ist klar und heisst für die restlichen Partien, die Verteidigung der Top-3-Platzierung. Diese Rangierung bedeutet nach dem 22. Spieltag nämlich die direkte Qualifikation für die 1. Hauptrunde im Schweizer-Cup. Aktuell stehen die Chamer mit 31 Zählern auf Rang zwei, dahinter ist die Luft aber dünn. Brühl (30), Etoile Carouge, Bavois (beide 29) und Rapperswil-Jona (27) lauern. «Positiv ist, dass wir es aus eigener Kraft noch schaffen können. Wir sind unseres Glückes Schmied», stellte Niederhauser fest. Stimmt. Um die gute Ausgangslage nicht zu verspielen, ist ein Dreier gegen die Rosenstädter allerdings wünschenswert.