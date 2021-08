Fussball Es sind noch Tickets für Chams Cup-Hit gegen Luzern verfügbar Die Partie vom 15. August beginnt um 16 Uhr auf dem Eizmoos. Eintritt gibt es nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat, weshalb man bei der Anreise etwas mehr Zeit einrechnen sollte.

Am Sonntag trifft der SC Cham in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups auf den FC Luzern. Wie der Sportclub am Dienstag meldet, sind noch für alle Kategorien Tickets erhältlich. Zu kaufen gibt es diese in der Neudorf Papeterie in Cham sowie auf www.starticket.ch. Fans des FC Luzern können die Stehplatztickets direkt über die Fanarbeit Luzern beziehen. Die Kosten: Sitzplatz nummeriert - Zusatztribüne: 40 Franken. Stehplatz Erwachsene: 20 Franken. Stehplatz Lehrlinge, Studenten, AHV-/IV-Bezüger: 15 Franken. Stehplatz Kinder 11 bis 16 Jahre: 10 Franken. Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt.

Einlass nur mit Covid-Zertifikat

Für den Einlass ist das Covid-Zertifikat für jeden Zuschauer Pflicht. Dieses muss zusammen mit einem amtlichen Ausweis vorgewiesen werden. Damit wird entweder eine Impfung, eine bereits durchgemachte Erkrankung oder ein aktuelles negatives Testergebnis bestätigt. Kinder unter 16 Jahren (bis Jahrgang 2006) benötigen kein Zertifikat. Aufgrund der Einlasskontrollen ist der Zeitaufwand um einiges grösser – Einlass ist bereits um 14 Uhr möglich. (bier)