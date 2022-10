Fussball Findet der SC Cham aus dem Loch heraus? Der Sportclub spielt am Samstag beim extrem inkonstanten U21-Team des FC Zürich in der Promotion League. Eine Spielklasse tiefer steckt auch der FC Rotkreuz in einer Baisse.

Die Chamer (Nico Siegrist, in Rot) haben die letzten drei Matches verloren. Bild: Roger Zbinden (Cham, 1. Oktober 2022)

Der SC Cham gastiert am Samstag in der Promotion League beim U21-Team des FC Zürich (16 Uhr, Heerenschürli). Nach drei Niederlagen in Folge liegt der Sportclub im Niemandsland der Tabelle auf Rang 10. Die Zürcher sind, mit zwei Zählern weniger auf dem Konto, Dreizehnte.

Sie fielen in den vergangenen Wochen durch extreme Inkonstanz auf. So standen etwa ein 5:0-Sieg (gegen Baden) einer 0:5- (gegen Bulle) und 1:5-Klatsche (beim YB-Nachwuchs) gegenüber. Am vergangenen Mittwoch setzte es darüber hinaus im Nachtragsspiel in Kriens eine empfindliche 0:3-Niederlage ab.

Dadurch haben die schwach in die Saison gestarteten Krienser etwas Boden gutgemacht und liegen jetzt vier Punkte hinter dem SC Cham.

Auch Rotkreuz steckt in einer Negativspirale

In der 1. Liga empfängt der FC Rotkreuz am Samstag das U21-Team von Xamax (16 Uhr, Sportpark). Der Aufsteiger liegt nach zuletzt zwei Niederlagen nur noch vier Punkte vor einem Abstiegsplatz.

Die Neuenburger sind Fünfte und haben in neun Matches erst sieben Gegentreffer zugelassen, Rotkreuz bereits deren 22.