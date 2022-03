Fussball Nach Siegrist-Traumtor: Der SC Cham lässt zwei Punkte liegen Bei der Promotion-League-Partie in Rapperswil-Jona fällt der Gegentreffer in der Nachspielzeit.

Die Chamer (in Rot: Nico Siegrist) haben in der vierten Partien des Jahres zum dritten Mal remis gespielt. Bild: Roger Zbinden (Cham, 5. März 2022)

«Das Resultat geht letztlich in Ordnung», zeigte sich Chams Captain und Verteidiger Fabio Niederhauser nach dem 1:1 bei Rapperswil-Jona in seiner Analyse fair. Allerdings machte sich beim Routinier auch eine gewisse Enttäuschung breit.

«Wenn man bis zur 92. Minute mit 1:0 in Führung liegt und dennoch nicht als Sieger vom Platz geht, ist das schon frustrierend und einfach bitter.»

Seine Einschätzung ist umso zutreffender, als die Ostschweizer dank eines umstrittenen Handspenaltys zu ihrem Tor kamen. Sekunden vor Schluss rettete der Sankt Galler Schlussmann Diego Yanz zudem mit einer mirakulösen Parade seinem Team dann noch ein Remis, als die Chamer bereits das 2:1 bejubeln wollten.

Chancen hüben wie drüben

Rapperswil-Jona und Cham lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Die Gäste gingen in der 28. Minute in Führung. Nico Siegrist traf im Anschluss an einen abgewehrten Eckball aus der Distanz ins Lattenkreuz. Die Chamer hatten in der Folge gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Doch die Gastgeber überstanden die Angriffswellen mit etwas Glück. Die 1:0-Führung nach 45 Minuten war zu knapp ausgefallen.

Die Partie lebte nach dem Seitenwechsel von der Spannung. Der Ausgang stand bis zum Schlusspfiff auf Messers Schneide. Chancen verbuchten beide Teams, jedoch wollte vorerst kein Treffer mehr fallen. Es blieb bei der knappen Chamer Führung – bis zur 92. Minute und dem erwähnten fragwürdigen Penaltypfiff nach einem angeblichen Handspiel des Chamer Verteidigers Mario Bühler. Jordan Gele verwandelte den Elfmeter anschliessend souverän zum Schlussresultat.

Der erste Torschütze Siegrist sagte nach der Partie selbstkritisch: «Wir verpassten es, das 2:0 zu machen, und haben uns in der Schlussphase zu weit zurückdrängen lassen. In Zukunft müssen wir in solchen Momenten Ruhe bewahren und abgeklärter agieren.»

Ungeschlagen seit Wiederbeginn

Der SC Cham kann nach wie vor die Finalrunde erreichen. Er ist seit dem Wiederbeginn der Meisterschaft ungeschlagen, in vier Partien resultierten ein Sieg und drei Unentschieden. Allerdings kann das Team in der engen Tabelle auch noch in die Abstiegsrunde fallen. Der Vorsprung beträgt gegenwärtig sieben Punkte.