Fussball Neuer Goalie für den SC Cham Joël Bonorand wechselt leihweise vom FC Aarau auf das Eizmoos. Die Chamer haben fünf Vorbereitungsspiele geplant.

Der SC Cham aus der Promotion League hat den 19-jährigen Torhüter Joël Bonorand für die zweite Hälfte der laufenden Saison vom FC Aarau ausgeliehen. Das teilt der Verein auf seiner Facebook-Site mit. Im letzten Herbst war Bonorand an Erstligisten FC Wohlen ausgeliehen, wo er aufgrund einer Verletzung jedoch nicht zum Einsatz gekommen sei.

Joël Bonorand spielte in der vergangenen Saison zweimal für den Chamer Ligakontrahenten YF Juventus Zürich in der Promotion League. Jetzt bildet er mit Anthony von Arx das Torhüterduo des Sportklubs. Diese Änderung wurde nötig, weil Marco Peterhans nach der ersten Saisonphase zurückgetreten ist, um sich auf seine berufliche Zukunft zu konzentrieren. Neuer Goalietrainer in Cham ist der Luzerner Andriu Cavelti.

Zudem haben die Chamer ihre Vorbereitungsspiele auf die am 19. Februar wiederbeginnende Meisterschaft bekannt gegeben: 22. Januar zu Hause gegen Bassecourt (13 Uhr), 2. Februar beim FC Wettswil-Bonstetten (19.30 Uhr), 5. Februar beim U21-Team des FC Luzern (11 Uhr), 9. Februar beim U21-Team des FC Zürich (20 Uhr), 12. Februar zu Hause gegen Tuggen (11 Uhr). (bier)