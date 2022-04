Fussball Remis im Spitzenkampf zwischen Steinhausen und Baar – Zug 94 ist der lachende Dritte Das 3.-Liga-Derby Steinhausen gegen Baar endet mit einem gerechten 1:1. Jetzt wird das Rennen um die Aufstiegsspiele noch spannender.

Der Steinhauser Sandro Gerber, in Grün-Weiss, und Baars Diego Messina schenken sich nicht. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 28. April 2022)

Das seinerzeit wegen starken Schneefalls verschobene Nachtragsspiel zwischen dem Tabellenzweiten Steinhausen und dem Tabellendritten Baar vermochte am Donnerstagabend rund 300 Zuschauer aufs Steinhauser Eschfeld zu locken.

Nach einem kampfbetonten Spielbeginn, in dem beide Teams die Abwehrarbeit priorisierten und in der Offensive auf Fehler des Gegners spekulierten, gewann Baar bald einmal die Oberhand. Fatlum Sylejmani (14.) und Leonard Reci (19.) verfehlten den Führungstreffer nur knapp, während Steinhausen, das den Torerfolg mit langen Bällen anstrebte, kaum jemals gefährlich vor dem Baarer Goalie Nils Bruhnsen aufzutauchen vermochte.

So kam es, wie es kommen musste – Fatlum Sylejmani schoss die Gäste in der 29. Spielminute 1:0 in Front. Der Steinhauser Schlussmann Dario Buob, der zuvor einige brenzlige Situationen vor seinem Kasten zu entschärfen vermochte, war gegen den hart getretenen Schuss von Sylejmani machtlos. Der Steinhauser Spielertrainer Igor Tadic befand nach der Partie: «Wir haben eine Halbzeit lang nur reagiert statt agiert.»

Die Baarer bejubeln das 1:0. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 28. April 2022)

Steinhausen dreht mächtig auf

Nach dem Wiederanpfiff glich sich das Spielgeschehen schnell einmal aus. Steinhausen markierte nun vermehrt Präsenz. Baar blieb zwar weiterhin torgefährlich, aber die Platzherren hielten mit kämpferischer Qualität dagegen. Mehr noch – sie übernahmen das Spieldiktat. Mit Erfolg. In der 79. Minute ging die Baarer Abwehr zu zaghaft ans Werk. Igor Tadic nutzte die Unentschlossenheit der Gästeabwehr. Er schoss den Ball, unhaltbar für Bruhnsen, zum Ausgleichstreffer ins Tor.

An diesem Resultat änderte sich bis zum Ende des Spiels nichts mehr, obwohl beide Teams dem Siegestreffer noch mehrmals nahestanden. Steinhausens Igor Tadic verriet nach dem Schlusspfiff:

«Ich habe meine Mannschaft in der Pause aufgefordert, Fussball zu spielen und sich nicht vor dem Gegner zu verstecken. Wir liegen ja in der Tabelle einen Rang vor Baar.»

Der Steinhauser Torhüter Dario Buob – wie mehrere seiner Teamkollegen ein Ex-Baarer – befand: «Die Punkteteilung ist gerecht.» Der Kampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Liga bleibt spannend, zumal Zug 94 II mit 3:1 in Meggen gewann und nun in der Tabelle zwischen Steinhausen und Baar liegt.