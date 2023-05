Fussball Rotkreuz liefert keine überzeugende Leistung ab, kann den Platz aber halten Erstligist Rotkreuz verliert gegen den Absteiger Dornach 2:3. Zu fehlerhaft war das Spiel der Gäste.

Der FC Rotkreuz an seinem Spiel gegen den FC Thun Berner Oberland II. im März. Bild: Maria Schmid (Rotkreuz, 18.03.2023)

Weitere Punkte konnten die Rotkreuzer nicht erkämpfen. Am drittletzten Spieltag setzte es für das Team von Trainer René Erlachner bei Dornach eine ärgerliche 2:3-Niederlage ab. Auswirkungen auf die Tabelle hatte dieser Nuller nicht, denn Rotkreuz kann seinen Platz in der 1. Liga Gruppe 2 unter den Top-10 halten und hat ja seit dem vorletzten Spieltag mit dem Abstieg definitiv nichts mehr zu tun.

So oder so, unabhängig von den Ergebnissen der letzten Partien, kann der Liganeuling auf eine geglückte Saison blicken. «Auf den Lorbeeren ausruhen werden wir uns aber deshalb nicht. Wir wollen weitere Punkte sammeln», lautete kürzlich das Statement von Captain Nedim Sacirovic. Zuletzt gegen Schötz glückte Rotkreuz nach einer beeindruckenden Leistung ein 3:1-Erfolg. In Dornach wurden die Spieler wieder auf den Boden der Realität geholt.

Dornach, der glückliche Sieger

Zurück zum Spiel auf der Sportanlage Gigersloch in Dornach. Im Duell mit den Solothurnern, welche bereits vor dem Spiel als Absteiger feststanden, wollte man einen weiteren Dreier feiern. Dieser hätte die Erlachner-Equipe von einer noch besseren Platzierung (Top-7) träumen lassen. Doch die Gäste zeigten sich zu fehlerhaft. Viele individuelle Fehler machten weitere Punkte nicht möglich.

Keeper Janis Bachmann, der zum ersten Mal in dieser Meisterschaft in einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten stand, war enttäuscht und analysierte: «Die letzte Konsequenz hat heute gefehlt, wir waren auch nicht konzentriert genug über die neunzig Minuten. Wir hatten unsere Möglichkeiten im Spiel, es hätte auf beide Seiten kippen können. Dornach war sicher nicht das bessere, sondern das glücklichere Team.»

Doppelschlag innert vier Minuten

Dornach führte bis zur 55. Minute 2:0 (51.; 55.). Ärgerlich war der Doppelschlag innert vier Minuten durch Kristijan Pleic. Nach etwas mehr als einer Stunde konnten die Gäste durch Guto Cappellini mittels Foulpenalty den 2:1-Anschlusstreffer erzielen, die Hoffnung auf Punkte war wieder da. Doch neun Minuten vor Schluss machten die Solothurner mit dem 3:1 alles klar, Genc Krasniqis Treffer (88.; 3:2) kam zu spät. «Wir waren an den Punkten dran, doch sind zu lange Zeit nicht ins Spiel gekommen. Es war eine zerfahrene Partie, wir kamen einfach nicht in die Gänge», zeigte sich Routinier Davide Palatucci enttäuscht.

Weiter geht es für die Rotkreuzer (38 Punkte) am Samstag (16:00 Dorfmatt) gegen das tabellenbenachbarte Bassecourt (39).