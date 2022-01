Fussball SC Cham holt Winterthur-Spieler – Zug 94 einen bekannten Namen Yannick Pauli heisst der bislang einzige Zuzug der Chamer. Überdies sind zwei Abgänge bekannt.

Nach einer kurzen Pause hat der SC Cham die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Promotion League begonnen. Mit dabei ist der neu verpflichtete Yannick Pauli (23), der zuvor beim Erstligisten FC Winterthur U21 spielte.

Nicht mehr auf dem Eizmoos sind Demian Titaro und Sofian Domoraud, die nur zu Kurzeinsätzen kamen. Noch fehlt den Chamern ein zweiter Goalie neben Anthony von Arx. Dieser wird neu von Torhütertrainer Andriu Cavelti betreut, der Björn Scheuber abgelöst hat. Die Chamer treffen am 19. Februar im ersten Pflichtspiel des Jahres auf den Leader Breitenrain.

Eine Spielklasse tiefer, in der 1. Liga, meldet Zug 94 einen bekannten Zuzug. Der Stürmer Petar Ugljesic (29) ist zum zweiten Mal an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückgekehrt. In den Saisons 2014/15 und 2016/17 erzielte er in 41 Partien 33 Treffer für die Zuger. Ugljesic spielte unter vielen anderen Vereinen auch für den SC Cham.

Petar Ugljesic Petar (links) will wieder für Zug 94 Tore schiessen. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 2017)

Auch der Drittligist FC Baar weiss einen ehemaligen Goalgetter zurück. Fathlum Sylejmani stand in der Vorrunde in Rotkreuzer Diensten. (bier)