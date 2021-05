Fussball Trainer Vural Oenen und der Staff bleiben Zug 94 erhalten Ob und wie die aktuelle Saison weiterläuft, ist ungewiss. Immerhin weiss der Klub, wie es an der Seitenlinie weitergeht. Das gilt nicht nur für die 1.-Liga-Mannschaft.

Mit Leidenschaft bei der Sache: Zugs Trainer Vural Oenen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Oktober 2020)

(bier) Vural Oenen bleibt laut einer Mitteilung von Zug 94 Trainer des Fanionteams in der 1. Liga. Auch der Assistenztrainer Oliver Kolenda und der Goalietrainer Jeff Schilter haben ihre Verträge verlängert.

Besnik Reci, Sportchef von Zug 94, wird dazu folgendermassen zitiert: «Vural und sein Team haben in den letzten 16 Monaten tolle Arbeit geleistet. Die Resultate und auch die Spielweise im Herbst 2020 waren sehr gut. Zudem arbeitet Vural ausgezeichnet mit unseren jungen Spielern und verkörpert so die Philosophie des Vereins.»

Zug 94 erachte diese Vertragsverlängerungen «als Zeichen der Wertschätzung für die gute Arbeit des gesamten Staffs» und hoffe, dass die aktuelle Saison im Juni fortgeführt wird. Das Ziel des 1.-Liga-Teams laute, «sich so rasch wie möglich den definitiven Ligaerhalt zu sichern».

Zweite Mannschaft

Auch bei der zweiten Mannschaft konnten nach Vereinsangaben die Verträge mit dem Trainer Egidio Verta und seinem Assistenten Oliver Flores Moreno verlängert werden. «Egidio und Oliver haben das Team und die einzelnen Spieler noch einmal einen Schritt vorwärts gebracht. So konnten diverse Spieler in den vergangenen Monaten mit der ersten Mannschaft trainieren. Unser Ziel ist es, jedes Jahr zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an die 1. Liga heranzuführen», sagt der Sportchef Besnik Reci. Im Fall der Weiterführung der Spielzeit fasse die zweite Mannschaft den Aufstieg in die 2. Liga ins Auge.