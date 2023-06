Fussball «Wichtiger Sieg fürs Selbstvertrauen»: Zug 94 II schlägt Dagmersellen Zug 94 II gewinnt das erste von vier Aufstiegsspielen. Das Team von Trainer Egidio Verta bezwingt Dagmersellen mit 3:1 Toren.

Mit Zug 94 II (Sieger der 3.-Liga-Gruppe 1) und Dagmersellen (Sieger der Gruppe 3) trafen in der ersten Aufstiegsrunde zwei Teams aufeinander, die sofort ein hohes Tempo anschlugen. Die Startminuten gehörten den Luzernern, die sich schon nach wenigen Zeigerumdrehungen zwei ausgezeichnete Einschussmöglichkeiten erarbeiteten.

Jerome Kirschenhofer, Doppeltorschütze für Zug 94 II im ersten Aufstiegsspiel gegen Dagmersellen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 4.5.2023)

Dass keine davon verwertet wurde, rächte sich in der 7. Spielminute, als Yannis Wittwer den völlig frei stehenden Jerome Kirschenhofer bediente, der die Platzherren 1:0 in Führung schoss. Der Grossteil der 330 Zusehenden jubelte lautstark. Die Frage war, ob dieses Tor den bisher etwas verunsichert wirkenden Zugern das nötige Selbstvertrauen verleihen würde?

Es entwickelte sich jedenfalls eine Partie, die das Publikum mitzureissen und zu begeistern vermochte. Beide Teams spielten forsch nach vorne – es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wann – auf welcher Seite auch immer – ein weiteres Tor fallen würde. In der 20. Minute bot sich Manuel Huber die Chance zum 1:1-Ausgleich, doch er knallte den Ball übers Tor. Acht Minuten später scheiterte der Zuger Mattia Hanusch mit einem sehenswerten Scherenschlag am Dagmerseller Keeper Gianluca Accola.

Das Spiel wogte weiterhin hin und her. Mal schien das Pendel auf die Seite der athletisch stärker wirkenden Luzerner zu fallen, mal auf die Seite der technisch stärkeren Zuger, die eine Vielzahl der sogenannt zweiten Bälle zu gewinnen vermochten.

Gegen Ende der 1. Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. In der 41. Minute donnerte Janik Sommer einen Freistoss an die Latte des Zuger Gehäuses. Den aufs Feld zurückgeprallten Ball versenkte Raphael Taudien zum 1:1 Ausgleich. Die Platzherren reagierten vehement. Kurz vor der Pause schoss Jerome Kirschenhofer zum zweiten Mal zu: Zug 94 II führte 2:1. Der Doppelpack-Torschütze befand: «Nach anfänglichen Schwierigkeiten fanden wir besser ins Spiel. Die 1:0-Führung verlieh mir und meinem Team ein vermehrtes Selbstvertrauen.

«Unser Plan ist aufgegangen»

Die Zuger waren nach dem Seitenwechsel darauf bedacht, das Spiel zu kontrollieren. Dagmersellen war in der 53. Minute dem erneuten Ausgleich nahe – doch der Ball kullerte aufreizend langsam am leeren Tor vorbei. Zwei Zeigerumdrehungen später (55.) machte der wirblige Joan Avila alles klar, als er seine Farben nach einer feinen Einzelleistung 3:1 in Führung schoss.

An diesem Resultat änderte sich in der restlichen Spielzeit nichts mehr. Der Dagmerseller Trainer Roger Stammbach meinte zu Recht: «Wir hätten schon in Führung liegen müssen, als wir in der 7. Minute den ersten von insgesamt drei Gegentreffern hinnehmen mussten. Wie das erste, wären auch das zweite und das dritte Gegentor vermeidbar gewesen.» Der Zuger Trainer Egidio Verta strahlte: «Unser Plan ist aufgegangen. Mit einem Sieg in die Aufstiegsrunde starten zu können, ist wichtig fürs Selbstvertrauen. Nun können wir am Samstag vom Druck befreit nach Küssnacht fahren.»