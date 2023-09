Fussball Zemerart Lekaj wechselt vom FC Thun zum SC Cham – Elias Mesonero fällt ganze Saison aus Beim SC Cham ist man besorgt, was die Dreite des Kaders angeht – insbesondere weil Elias Mesonero aufgrund einer Verletzung diese Saison nicht mehr spielen wird. Der Sportclub Cham ist deshalb auf dem Transfermarkt nochmals aktiv geworden: Mit Zemerart Lekaj lehnen die Zuger einen grossgewachsenen Stürmer vom FC Thun aus.

Elias Mesonero fällt beim SC Cham die ganze Saison aus. Bild: Jan Pegoraro

Eine Hiobsbotschaft zwingt den SC Cham auf dem Transfermarkt nochmals aktiv zu werden: Elias Mesonero hat sich im Auswärtsspiel von vergangenem Samstag gegen die SR Delémont schwer verletzt. Der 22-jährige Verteidiger wird die komplette Saison aufgrund einer Knieverletzung ausfallen. Mesonero wurde erst kürzlich noch als ein Transfercoup für Cham bezeichnet. Bei GC absolvierte der zweikampfstarke Innenverteidiger vor ein paar Jahren 12 Challenge-League-Partien und war beim Aufstieg in die Super League dabei – sein Können wird er in dieser Saison im Stadion Eizmoos leider nicht mehr zeigen können.

Da das Kader aktuell eher knapp bemessen sei und mit dem Ausfall von Mesonero noch schmaler wurde, so der SC Cham, sei man auf dem Transfermarkt nochmals aktiv geworden. Vom FC Thun können die Zuger nun den 22-jährigen Zemerart Lekaj per sofort ausleihen. Die Leihe des Stürmers ist aktuell bis Ende Jahr 2023 vereinbart.

Physischer Spielstil passt zu Cham

Der 1.87 Meter grosse Lekaj unterschrieb im Mai 2022 seinen ersten Profivertrag beim FC Thun und kam in der Challenge League bisher insgesamt 13-mal zum Einsatz. Daneben spielte er oft auch mit dem U21 Team in der 1. Liga Classic. Seine Fussballerkarriere startete der Stürmer beim Thuner Stadtverein FC Lerchenfeld, bevor er in die U18 des FC Thun wechselte. «Zemu», wie er von den Kollegen gerufen wird, ist bereits im Trainingsbetrieb integriert und ist für am Samstag beim Heimspiel gegen die U21-Auswahl von Servette spielberechtigt.

Zemerart Lekaj wird vom FC Thun an den SC Cham ausgeliehen. Bild: zvg

In der Mitteilung des SC Cham lässt sich Sportchef Marcel Werder wie folgt zum Transfer zitieren: «Ich bin froh, hat sich diese Lösung kurz vor Schliessung des Transferfensters noch angeboten. Lekaj wird uns in der Offensive noch weitere Optionen ermöglichen. Mit seiner physischen Art passt er gut zu unserem Spielstil.» (sfr)