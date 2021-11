Fussball Zug 94 gibt den Match in elf Minuten aus der Hand und ist Letzter Die Fussballer verlieren das kapitale 1.-Liga-Spiel in Langenthal mit 1:4 – Zweckoptimismus macht sich breit.

Die Zuger (in Blau) schiessen viel zu wenig Tore. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. September 2021)

Der Schuldige war schnell ausgemacht. «Wir haben durch Eigenfehler das Spiel in der zweiten Halbzeit verloren. Eine unkonzentrierte Phase war entscheidend für die Niederlage», zeigte sich Zug 94 Captain Cleric Njau nach dem 1:4 in Langenthal enttäuscht. Mit seiner Analyse traf er ins Schwarze. Denn innert elf Minuten erhöhten die Berner vom 1:0 zum 4:0. Die Hypothek nach rund 60 Spielminuten in diesem Duell gegen ein anderes Krisenteam wog in der Folge zu schwer. Mehr als der Ehrentreffer durch Teixeira (79.) war nicht mehr drin für die Zuger.

Der Mittelfeldspieler Leonard Würmli erkannte nach der Niederlage an: «Der Gegner war heute zu 100 Prozent effizient. Das ist unser grosses Manko. Wir nützen unsere Chancen nicht und können unsere Leistungen auf dem Platz nur phasenweise abrufen. Das ist sehr frustrierend.» Auch Stürmer Willi Pizzi war konsterniert: «Das 1:4 ist brutal, denn die erste Halbzeit war gut. Das Übel kam nach dem Seitenwechsel, wo wir das Spiel aus der Hand gaben. Dennoch bin ich guten Mutes, dass wir es packen werden und aus der Krise finden.» Auch der Captain Njau ist trotz der düsteren Lage positiv gestimmt, was den Ligaerhalt betrifft:

«Die erste Halbzeit im Spiel gegen Schötz hat mir gezeigt, welche Qualitäten wir haben. Ich bin der Überzeugung, dass wir uns aus dem Abstiegssumpf befreien werden.»

Torflaute schnellstmöglich beheben

Die Lage in der Tabelle ist ungemütlich. Mit einem Sieg, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen sieht die Bilanz des Schlusslichtes ziemlich ernüchternd aus. Offensichtlich ist dabei die Torflaute: Mit weniger als einem Treffer pro Spiel wird es schwierig, noch Erfolge zu feiern. Dennoch ist die Situation im Kampf um den rettenden Rang 12 zu diesem Saisonzeitpunkt natürlich noch nicht hoffnungslos. Vier Punkte beträgt nun die Hypothek des letztplatzierten Zug 94 auf Langenthal, das über dem Trennstrich liegt. Allerdings benötigt das Team von Trainer Vural Oenen ein schnelles Erfolgserlebnis.

Die Chance dazu wartet am Samstag im nächsten Spiel zweier bislang enttäuschender Teams. Der SC Buochs gastiert dannzumal auf der Hertiallmend. Die Nidwaldner weisen derzeit sieben Punkte und damit zwei Zähler mehr als Zug 94 auf. Auch Cleric Njau interpretiert die Tabelle so: «Da alles sehr ausgeglichen ist im Abstiegsbereich, würde ein Dreier die Situation für uns stark verbessern.»