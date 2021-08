Saisonstart Zug 94 soll nicht nur erfolgreichen, sondern auch schönen Fussball spielen Trainer Vural Oenen (40) ist optimistisch, in der 1. Liga einen Mittelfeldplatz zu erreichen.

Geoffrey Le Bigonsan (links) soll für Spektakel in der Offensive sorgen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. Juni 2021)

«Wir wollen diese Saison keine Abstiegsängste ausstehen müssen», sagt der Zuger Trainer Vural Oenen vor der bevorstehenden Saison. In der vergangenen Meisterschaft, in der pandemiebedingt nur die Hälfte der Partien ausgetragen wurde, belegten die Zuger den achten Schlussrang. Die Bilanz: Je sechs Siege und Niederlagen sowie ein Unentschieden.

Erfreulich war die Torausbeute mit durchschnittlich drei Treffern pro Partie. Der Trainer will daran anknüpfen:

Vural Oenen. Bild: Stefan Kaiser

«Offensiv haben wir Akzente setzen können. Das erwarte ich auch in der nächsten Saison – und dass wir einen attraktiven Fussball zeigen. Wir wollen unserem Publikum etwas bieten.»

Und was erwartet der Vereinspräsident Aydogan Cilingir von der Mannschaft? «Dass sie in jedem Spiel mit Leidenschaft spielt und für die Vereinsfarben kämpft. Das Publikum, das unsere Spiele besucht, soll Freude haben an diesem Team», sagt er und ergänzt: «Ich bin guten Mutes, denn die Spieler haben mir einen positiven Eindruck hinterlassen und der Teamgeist stimmt.»

Irgendwann in die Aufstiegsspiele

Mittelfristig will sich Zug 94 zu einem 1.-Liga-Spitzenteam mausern. Vural Oenen sagt: «Es muss das Vorhaben sein, dass wir eines Tages wieder um die Aufstiegsspiele mitspielen können. Doch heute und morgen heisst es Etablierung in dieser Liga.» Einen Rang im ersten Tabellendrittel strebe er aber schon in der am Samstag beginnenden Spielzeit an.

Die Zuger Mannschaft hat ein ganz neues Gesicht erhalten. Gleich zwölf Zuzüge sind gemeldet (siehe Fussnote): «Wir haben einen guten Mix aus jungen und routinierten Spielern und sind konkurrenzfähig. Das Kader wurde zudem mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs ergänzt. Die Junioren sollen in der 1. Liga auch vermehrt ihre Chancen bekommen», verspricht der Trainer.

Zum Auftakt der Meisterschaft gastiert Zug am Samstag bei Wohlen (16 Uhr, Stadion Niedermatten). Oenen sagt zur Ausgangslage: «Jeder Punktgewinn ist wichtig auf dem Weg zum Saisonziel, ein Erfolg am Samstag wäre gut für das Selbstvertrauen.» In der Cup-Qualifikation trifft Zug 94 in der ersten von zwei Runden auswärts auf den Ligakonkurrenten Kosova.

Dieses Spiel findet am 10. Oktober in Zürich statt und soll laut dem Zuger Trainer nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

«Nebst der Meisterschaft wollen wir auch im Cup wieder einmal Akzente setzen. Es wäre schön, wenn wir wieder einmal gegen ein grosses Kaliber aus der Challenge League oder Super League antreten könnten.»

Präsident Aydogan Cilingir ergänzt: «Der Cup hat seinen Reiz und ist, je nach Gegner, für den Gesamtverein ein unvergessliches Erlebnis.» So wie das jüngst der SC Cham gegen den FCL gezeigt hat. In Zug war das letztmals 2016 der Fall, als man gegen den FC Basel nur 0:1 verlor.