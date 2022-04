Fussball Zug lädt zu Länderspielen im Stadion Hertiallmend Am 26. und 28. April messen sich die U18-Nationalmannschaften der Schweiz und Georgiens. Zuvor gibt es noch 1.-Liga-Fussball zu sehen.

Am Samstag empfängt das abstiegsbedrohte Zug 94 in der 1. Liga den FC Solothurn auf der Hertiallmend (Spielbeginn um 16 Uhr). Der Rückstand der ­Zuger auf das rettende Ufer beträgt sechs Matches vor Schluss sieben Zähler.

Nicht um Punkte geht es am Dienstag, 26. April, (18.30 Uhr) und am darauffolgenden Donnerstag (14.30 Uhr) im Zuger Fussballstadion. Dann gibt es die U18-Teams der Schweiz und Georgien in zwei Freundschaftsspielen zu sehen. Coach der Schweizer Auswahl ist der Ex-Kriens-Trainer Bruno Berner. Stadionöffnung ist jeweils 60 Minuten vor dem Anpfiff. Der Eintritt ist frei. (mmü/bier)