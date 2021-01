Fussball Zuger Fussballklubs kämpfen mit quälender Ungewissheit Die Klubs Cham, Zug 94, Rotkreuz und Ägeri dürfen weiterhin weder gewohnt trainieren noch spielen und warten gespannt auf den Freitag.



Jeff Le Bigonsan (rechts) konnte sich in Cham nicht durchsetzen und ist nach Zug zurückgekehrt. Bild: Patrick Hürlimann (14. September 2019)

Der auf den Januar geplante Trainingsstart der Amateurfussballer wurde infolge der verschärften Coronaschutzmassnahmen bis auf Weiteres verschoben. Am kommenden Freitag, 22. Januar, wird die Amateurliga in einer Videokonferenz beschliessen, wann und wie es weitergehen soll. Es stehen drei Varianten zur Diskussion (siehe Box).

Die Zuger Klubs Cham, Zug 94, Rotkreuz und Ägeri würden die Saison 2020/21 gerne zu Ende spielen. Die Verschiebung des Wiederbeginns hat die Verantwortlichen nicht überrascht. Marcel Werder, der Sportchef des Promotion-League-Vereins SC Cham, sagt: «Angesichts der nach wie vor hohen Coronafallzahlen und den aus Grossbritannien und Südafrika eingeschleppten, aggressiveren Coronaviren, war eine Verschiebung zu erwarten.» Besnik Reci, der Sportchef des Erstligisten Zug 94, betont: «Es ist, wie es ist. Wir müssen akzeptieren, dass die Gesundheit Vorrang hat. Sie ist wichtiger als Fussball.»

Abbruch nach Saisonhälfte käme ungelegen

Die zur Debatte stehende Variante, die Hälfte der Partien auszutragen und die Meisterschaft der 2. Liga interregional dann mit Auf- und Absteigern zu werten, käme sowohl in Rotkreuz als auch in Ägeri nicht gut an – aus unterschiedlichen Gründen. Der Rotkreuzer Teammanager René von Euw, der mit seinem Team den Aufstieg in die 1. Liga anstrebt, sagt: «Wir haben bis zur Saisonhälfte noch drei Nachtragsspiele auszutragen. Da wir derzeit in der Tabelle knapp hinter Lachen und Freienbach auf Rang drei zurückliegen, müssten wir alle drei Parteien gewinnen und wären auf eine Niederlage von Lachen angewiesen, um Leader zu sein und aufzusteigen.»

Es soll Auf- und Absteiger geben (bier) Romano Clavadetscher, der Präsident der Abteilung Erste Liga im Schweizer Fussballverband, zeigte kürzlich auf, dass es drei Szenarien gebe, wann wieder Fussball gespielt werden könne. Das erste, eine Wiederaufnahme der Meisterschaften in der Promotion League (mit dem SC Cham) und der 1. Liga (mit Zug 94) Ende Februar, ist seit dem Bundesratsentscheid vom vergangenen Mittwoch hinfällig. Das zweite sieht vor, Ende März weiterzuspielen. «So könnten wir die Meisterschaft nach wie vor zu Ende spielen. Die Finalspiele, um die beiden Aufsteiger der 1. Liga in die Promotion League zu ermitteln, würden allerdings nicht stattfinden. Von den drei Gruppensiegern der 1. Liga würden die zwei besten direkt in die Promotion League aufsteigen», wird Clavadetscher im «Blick» zitiert. Ziel: Mindestens die Hälfte der Partien austragen In der dritten Variante wird später weitergespielt. In diesem Fall würde das Ziel lauten, mindestens die Hälfte der Partien auszutragen. Wenn das nicht gelingt, könne der Erstplatzierte der Promotion League in einer Barrage gegen den Letzten der Challenge League um den Aufstieg spielen. Der Verband hatte beim Bundesamt für Sport beantragt, dass die Promotion League als «halbprofessionelle» Liga eingestuft wird. Damit dürften die Teams aktuell trainieren und plangemäss weiterspielen. Es war vergeblich. Die 2. Liga interregional (mit den FC Rotkreuz und Ägeri) rechnet gemäss ihrem Präsidenten Sandro Stroppa damit, den Trainingsbetrieb im April wieder aufzunehmen. Dann würde die Saison entweder verlängert, oder dank der Nachtragsspiele wenigstens die Hälfte der Begegnungen ausgetragen werden. Gelingt das, wird die Saison gewertet und es gibt wie üblich Auf- und Absteiger.



Ägeri plagen andere Sorgen und Ängste. Trainer Dragi Salatic erklärt: «Wir liegen derzeit auf einem Abstiegsplatz. Bei nur noch drei ausstehenden Nachtragsspielen wird es eng, sich noch einen rettenden Tabellenrang ergattern zu können.» Diese Einschätzung ist nicht von der Hand zu weisen, zumal Ägeri dabei auch auf den Tabellenführer Lachen und den stark aufspielenden FC Zofingen treffen wird.

Die U21-Mannschaften sind im Vorteil

Gewohnt trainieren und Meisterschafts- oder Testspiele austragen dürfen derzeit die Profimannschaften, aber auch deren U21-Teams. Diese tun in den Amateurligen mit und haben einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, die nur in Fünfergruppen trainieren dürfen. Chams Sportchef Marcel Werder und der Rotkreuzer Teamchef René von Euw empfinden das als fragwürdig. Werder sagt diplomatisch: «Aus sportlicher Sicht betrachte ich diese Ungleichbehandlung als nicht ganz fair.»

René von Euw hofft auf Gleichbehandlung: Sie könnte erreicht werden, wenn für die überregionalen Verbände mit den Halbprofiteams nicht die gleichen Vorschriften gelten, wie für die regionalen Verbände von der 2. Liga an abwärts. Allerdings ist ein entsprechender Antrag des Fussballverbands vom Bundesamt für Sport abgelehnt worden.

Trotz der Unsicherheiten sind die Sportchefs in der Winterpause aktiv, zahlreiche Veränderungen in den Kadern zeugen davon. In Zug und in Ägeri dürfte noch der eine oder andere Zuzug erfolgen.