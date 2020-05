Fussgängerin in Baar von Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt In Baar ist am Montag ein Auto von der Strasse abgekommen und hat auf dem Trottoir eine Fussgängerin erfasst. Die Frau wurde lebensbedrohlich verletzt und wurde mit der Rega ins Spital geflogen.

(sre) Der Unfall passierte am Montagnachmittag, kurz vor 13 Uhr, auf der Dorfstrasse in Allenwinden. Ein 23-jähriger Autofahrer, der bergwärts unterwegs war, verlor unmittelbar nach der Einmündung «Winzrüti» die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pick-up überquerte die Strasse, prallte auf der linken Seite in das Bushäuschen der Haltestelle «Egg», erfasste eine Frau auf dem dortigen Trottoir und kollidierte anschliessend mit einer Strassenlaterne.

Wie die Zuger Polizei mitteilt, wurde die 54-jährige Fussgängerin dabei lebensbedrohlich verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde sie mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen.

Die lebensbedrohlich verletzte Fussgängerin wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Bild: Zuger Polizei

Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Spurensicherung am Unfallort erfolgte durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat beim Unfallfahrer eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet.

Für die Bergung sowie die Spurensicherung musste die Dorfstrasse durch Allenwinden gesperrt werden. Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Baar sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Rega, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.