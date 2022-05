Galvanik Performance, Mundartsongs und Stand-up-Comedy: Beim «Schrägen Mittwoch» kamen Fans der Kleinkunst-Szene voll auf ihre Kosten Die älteste offene Bühne der Schweiz lud am Mittwoch zum 100. Mal Kunstschaffende aus der ganzen Schweiz ein. Eine Show überraschte das Publikum besonders stark.

Studierende der Zürcher Hochschule der Künste präsentieren eine Performance – auf herkömmlichen Stühlen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 11. Mai 2022)

Dunkelheit. Die Harry-Potter-Filmmusik kündet den Magier im weissen Anzug mit Spitzbart und Zylinder an, der gleich erscheinen wird. Zauberstäbe schwingend stimmt er in die geheimnisvolle Melodie ein, indem er eine Art Lichtxylofon hervorzaubert, das er mit seinem blinkenden Zepter betätigt.

Zum Magier gesellt sich eine Magierin, die das Lichtspektakel mit ihren drehenden Lichtsicheln noch verstärkt und mit wahnsinnig rasanten Kostümwechseln überrascht. Beeindruckend und bunt: Ein «Feuerwerk ohne Feuer», so der Magier nach dem Auftritt, der unzählige Stunden in diese Nummer investiert hat. Ein begeisterter Zuschauer: «So etwas habe ich noch nie gesehen.»

Genau das macht den Reiz der ältesten offenen Bühne der Schweiz aus, die am Mittwoch zum 100. Mal stattfand. Initiantin des «Schrägen Mittwochs» ist die Zuger Künstlerin Maria Greco. Die rund 10-minütigen Auftritte vergibt sie sowohl an Profis als auch an Newcomer aus allen Sparten der Kleinkunst. Wie etwa an das Duo Mara & Chris, das mit seiner erwähnten Show «Desire for Light» erst seit letztem Jahr unterwegs ist – international.

Wer an diesem Abend in der Galvanik im vollen Saal sitzt, muss aufgeschlossen sein, weiss man doch nicht, was einen erwartet. Doch bereits mit dem Duo Liebestoll für die Moderation landete die Initiantin einen Volltreffer: Mit ihrem charmanten Bündnerdialekt singen Marietta Jemmi und Nathan Schocher über die Versuchung und den daraus entstehenden Gefahren eines Kusses oder davon, wie schön es doch sei, «en Mah diheime z’ha». Launisch, bissig und schräg sind sie die heimlichen Stars des Abends.

Das Moderationsduo Liebestoll amüsiert sich prächtig: Marietta Jemmi und Nathan Schocher. Bild: Matthias Jurt (Zug, 11. Mai 2022)

Sehr gerne hört man dem Zuger Liedermacher Troubadueli zu, der es versteht, Beobachtungen aus dem Alltag zugleich humorvoll und nachdenklich zu erzählen: Wie zum Beispiel ein Baum in Bergün, der gerade noch seine Zweige Richtung Sonne ausstreckte, ihn nun in Form seiner «Giti» begleitet. Es wird gemunkelt, dass er bald ein eigenes Album veröffentlichen wird. Höchste Zeit!

In Zug ein bekanntes Gesicht: Liedermacher Troubadueli. Bild: Matthias Jurt (Zug, 11. Mai 2022) / Luzerner Zeitung

Im ähnlichen Stil, der an Mani-Matter erinnert, dachte ein weiterer Songwriter über die grossen und kleinen Probleme der Welt nach, sich dabei zu Ausflügen in das Poetry-Slam-Genre aufmachend. Er beklagte sich gekonnt darüber, dass diejenige Person, welche sich eigentlich um die Lösung eines Alltagsproblems kümmern müsste, gerade und immer wieder in einer Sitzung sei… Klaus Estermann aus dem Thurgau.

Studierende aus Zürich und ein Comedian aus Schwyz

Auch mit Gesang und Gitarre, aber Richtung Pop unterwegs, schritten die nächsten zwei Musizierenden auf die Bühne: Angii Burckhardt aus Baar schwelgte in romantischen Sphären und erreichte während «These Nights» und «Homesick» mit ihrer schönen und selbstbewussten Stimme locker auch die letzte Reihe im Saal.

Aus Olten reisten Mirco Schifferle und Bassist an, um ironische Gedankenexperimente anzustellen, wer wohl ihr Velo demolierte, nachdem sie nach einer langen Nacht morgens nach Hause pedalieren wollten.

Hat ein Heimspiel: die Baarerin Songwriterin Angii Burkhard. Bild: Matthias Jurt (Zug, 11. Mai 2022)

Ein Stand-up-Comedian und eine moderne Performance rundeten das Programm ab. Auf denselben Stühlen wie im Publikum bewegte sich ein Quartett der Zürcher Hochschule der Künste – aber auf der Bühne.

Während der mit minimalistischer Musik begleiteten Performance tanzten und posierten die Studierenden unter, über, auf und neben den Sitzgelegenheiten. Von seinem (erfolglosen) Versuch, an einem gemütlichen Fernsehabend dem Kühlschrank zu widerstehen, erfuhr das Publikum aus dem Tagebuch von Comedian Sascha Schnellmann aus Schwyz.

Zu Besuch aus dem Kanton Schwyz: Comedian Sascha Schnellmann. Bild: Matthias Jurt (Zug, 11. Mai 2022)

Die nächsten fünf Veranstaltungen des «Schrägen Mittwochs» finden im Frühling 2023 statt. Die Fans der Kleinkunst-Szene freuen sich jetzt schon darauf.