Garten beim Zuger Regierungsgebäude soll bleiben, wie er ist Kurz, bevor er wegen Abwahl aus dem Zuger Stadtparlament ausschied, reichte CVP-Politiker Martin Eisenring noch ein Postulat ein. Er wünschte eine «attraktivere Nutzung» des Gartens des Regierungsgebäudes. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor. Christopher Gilb

Vom Garten des Regierungsgebäudes aus hat man einen wunderbaren Blick auf den Zugersee. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 8. Mai 2019)

Es ist ein idyllisches Fleckchen im Herzen der Stadt Zug, der Garten des Zuger Regierungsgebäudes. Während aber die der Strasse zugewandte Seite des Regierungsgebäudes der Öffentlichkeit zugänglich sei, sei die dem See zugewandte Seite und die Gartenanlage durch einen abweisenden Stahlzaun abgesperrt, wie der ehemalige CVP-Fraktionschef im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug (GGR) Martin Eisenring in einem Postulat im Dezember 2018 feststellte. Der CVP-Politiker wurde im vergangenen Herbst nicht wiedergewählt und ist seit 1. Januar 2019 nicht mehr Mitglied des Stadtparlaments.

Eisenring moniert im Postulat, dass trotz der engen räumlichen Verhältnisse an der Seepromenade und des Wunsches der Stadt die Aufenthaltsqualität im Bereich Postplatz zu verbessern, dieser Garten nicht von der Bevölkerung genutzt werden könne. Mit seinem Postulat lud er deshalb den Stadtrat ein, mit dem Kanton betreffend des Gartens in den Dialog zu treten. Er gibt der Stadt dafür verschiedene Fragen mit auf den Weg. Das Postulat wurde überwiesen, nun liegen die Antworten vor.

Zaun steht unter Denkmalschutz

Zur Frage Eisenrings, ob der Zaun um das Regierungsgebäude allenfalls geöffnet oder abgebaut werden könne, schreibt der Stadtrat, dass die Abklärungen mit dem Hochbauamt des Kantons ergeben hätten, dass die Mauer mit dem schmiedeeisernen Zaun Teil des denkmalgeschützten Gebäudes sei. Es dürfe also kein Abbau ohne Neubeurteilung durch den Denkmalschutz stattfinden. Zur Frage, ob die Grünfläche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könne, heisst es, dass die Gartenfläche und die Terrasse bereits heute zugänglich seien und links und rechts des Gebäudes Fusswege vom Postplatz zur Anlage führen würden. Dieser Zugang würde tags von Personen, die die Aussicht von der Terrasse geniessen wollten, genutzt. Nachts werde der Garten eher von Gruppen genutzt, dies wiederum leider mit sichtbaren Folgen von Littering. Geduldet werde es aber trotzdem, versichert der Stadtrat.

Eine Rasenfläche gebe es nur auf der Südseite. Somit sei der Garten in der heutigen Form nur teilweise begehbar. Die gesamte Gartenfläche wiederum könne nur durch eine Umgestaltung unter denkmalpflegerischen Aspekten nutzbar gemacht werden.

Nicht zu viel Lärm gewünscht

Auch von der durch Eisenring vorgeschlagenen gastronomischen Bewirtschaftung der Terrasse hält der angefragte Kanton nichts, genannt werden mehrere Gründe. So sei die Nutzung der Terrasse beispielsweise aus Sicherheitsgründen während der wöchentlichen Regierungsratssitzung nicht möglich. Zudem befinden sich die Sitzungszimmer direkt oberhalb der Terrasse. Da das Regierungsgebäude nicht klimatisiert sei und somit gelüftet werden müsse, sei mit Lärmemissionen zu rechnen.

Weiter bringt Eisenring die Idee ein, die seitlichen Parkplätze des Regierungsgebäudes aufzuheben und so einen direkten Zugang zum See zu schaffen. Diese würden jedoch zur Anlieferung benötigt werden, so der Stadtrat. Eine Aufhebung mache zudem nur Sinn, wenn der Garten für eine weitere öffentliche Nutzung zur Verfügung stünde. Alles in allem sprechen sich Kanton und Stadt aber gegen eine solche aus. Denn durch die vielfältigen Möglichkeiten, sowohl für Freizeitaktivitäten als auch in gastronomischer Hinsicht in unmittelbarer Nähe, würde sich keine Änderung der Bewirtschaftung des Gartens aufzwingen. Dieser solle vielmehr ein Ort der relativen Ruhe sein. Als Teil eines Gebäudes mit repräsentativer Funktion. Der Stadtrat empfiehlt deshalb, das Postulat abzuschreiben.