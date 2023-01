Gastronomie Der «Hintergeissboden» auf dem Zugerberg hat einen neuen Pächter Das beliebte Ausflugsrestaurant auf dem Zugerberg wird nach dem Weggang von Pächterin Manuela Pally weitergeführt. Ihr Küchenchef übernimmt die Pacht.

Das Restaurant Hintergeissboden auf dem Zugerberg erlebt einen Wirtewechsel. Manuela Pally hört per Ende Januar auf und übergibt das Zepter ihrem Küchenchef Edwin Marty, der das Lokal Anfang März wiedereröffnet. Bild: Matthias Jurt (Zugerberg, 11. Januar 2023)

«Einen absoluten Glücksfall» nennt es Urban Keiser, Präsident der Korporation Zug, dass der Küchenchef Edwin Marty das Restaurant Hintergeissboden nun als Pächter übernehme. «Wir sind gottenfroh!» Die Korporation ist die Besitzerin des beliebten Ausflugslokals auf dem Zugerberg.

Als die aktuelle Pächterin Manuela Pally, die das Lokal während der vergangenen vier Jahre erfolgreich geführt hatte, bekannt gab, ihre Pacht nicht verlängern zu wollen, startete die Korporation mit der Suche nach Ersatz. «Wir haben schweizweit inseriert, aber es ging keine einzige Bewerbung ein», erzählt Keiser ungläubig. Dabei sei der Pachtzins von monatlich 3000 Franken für das gesamte Gebäude mit Restaurant und einer Fünfzimmerwohnung ein sehr faires Angebot.

Der 76-jährige Koch Edwin Marty, welcher die Wirtschaft Anfang März übernimmt, hat einen Pachtvertrag für ein Jahr mit Verlängerungsoption unterschrieben. «Gewöhnlich schliessen wir zwar Verträge über einen längeren Zeitraum ab. Aber wir sind sehr froh, dass es vorerst einmal weitergeht mit dem Betrieb», stellt Keiser fest.

Manuela Pally erlebte trotz Coronakrise und einjährigem Betriebsausfall der Zugerbergbahn glückliche vier Jahre auf dem Hintergeissboden. Bild: Matthias Jurt (Zugerberg, 11. Januar 2023)

Viele Ausflügler jeden Alters

Morgens um neun an einem gewöhnlichen Werktag ist die Gaststube des Restaurants schon ordentlich mit Ausflüglern und Kaffeegästen belebt. Der Hintergeissboden liegt 30 Gehminuten von der Bergstation der Zugerbergbahn entfernt.

«Unter der Woche kommen vor allem pensionierte Spaziergängerinnen und Spaziergänger sowie Mütter mit Kindern», berichtet Pächterin Manuela Pally. Denn das Restaurant verfüge über eine grosse Terrasse und einen Kinderspielplatz, der besonders attraktiv für Familien sei. «Es sind sehr liebe, treue Gäste jeden Alters, die ich sehr schätze.»

Am Wochenende, wenn das Wetter schön sei, würden sie manchmal 60 Personen im Restaurant und 70 bis 80 Personen auf der Terrasse bewirten. Viele davon seien Stammgäste. «Wenn wir voll besetzt sind, bin ich auf jede Hilfe angewiesen», so Pally. Das heisst, es muss das gesamte Servicepersonal antreten, plus der «Joker» in der Küche, eine verlässliche Aushilfe mit einem 60 bis 80-Prozent-Pensum.

Zwei Kündigungen gaben den Ausschlag

«Leider lässt sich diese Küchenhilfe nun frühpensionieren. Zudem macht sich eine der Vollzeit-Serviceangestellten selbstständig.» Beides gute Gründe, um den Hintergeissboden zu verlassen. Dafür hat Manuela Pally Verständnis. «Aber ich finde einfach keinen Ersatz, und so ist mir das Risiko zu gross.»

Das Risiko nämlich, den Gästen und den eigenen Bedürfnissen nicht mehr gerecht zu werden. Denn die 55-Jährige hat Familie in Rotkreuz, die natürlich auch nicht zu kurz kommen darf.

«Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, den Pachtvertrag nicht mehr zu verlängern», erklärt sie. Es sei eine schöne Zeit gewesen auf dem Hintergeissboden. Dies trotz der schwierigen Coronajahre und des einjährigen Stillstands der Zugerbergbahn zur Erneuerung des Bahntrassees. Die Korporation Zug habe ihr immer freie Hand gelassen, was sie sehr geschätzt habe.

«Mit Edwin Marty habe ich einen ausgezeichneten Koch an Bord. Wir haben uns einen guten Ruf aufgebaut und können heute auf viele Stammgäste zählen.» Deshalb geht sie mit einem weinenden Auge. «Es wäre nun das erste Jahr, in dem es keine Einschränkungen mehr gibt.»

Für das lachende Auge sorgt der Umstand, dass der Küchenchef nun ihr Nachfolger wird. «Es macht Freude und ist ein gutes Gefühl, dass er den Betrieb weiterführt und dass ich ihn so gut aufgestellt übergeben kann.» Pally hat noch keine konkreten Pläne für ihre Zukunft: «Erst mal erholen. Der Alltag als Pächterin war schon sehr streng.»

Manuela Pally – ihr Nachname stammt aus dem Bündnerland, wie sie verrät – stellt den Betrieb auf Ende Januar ein. Im Februar wird geräumt und geputzt, sodass Edwin Marty Anfang März wiedereröffnen kann.