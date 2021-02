Gebäudeversicherung Zwei Stürme sorgten 2020 für hohe Elementarschäden im Kanton Zug Die Gebäudeversicherung Zug weist im Geschäftsjahr 2020 eine abgeschätzte Gesamtschadensumme von 5,88 Millionen Franken aus. Damit liegt diese eine halbe Million Franken über dem Vorjahreswert.

Das Sturmtief Sabine war auch in der Zentralschweiz spürbar. Wie hier in der Stadt Zug am Zugersee. Ava und Holly Garnett amüsieren sich bestens. Stefan Kaiser (Zug, 10. Februar 2020)

(cro) Im Geschäftsjahr 2020 nahm die Anzahl der Feuerschäden ab, bei den Elementarschäden demgegenüber kam es zu einer Zunahme, wie es in einer Medienmitteilung der Gebäudeversicherung Zug (GVZG) zu den Schadenzahlen 2020 heisst. Insgesamt bearbeitete die GVZG 787 Schadenfälle (Vorjahr: 570), davon 90 Feuer- (Vorjahr: 119) und 697 Elementarschäden (Vorjahr: 451).

Die Summe der abgeschätzten Feuerschäden beträgt 3,87 Millionen Franken (Vorjahr: 4,28 Millionen Franken), während die Elementarschäden 2,01 Millionen Franken (Vorjahr: 1,10 Millionen Franken) ausmachen. Die gegenüber Vorjahr deutlich höheren Elementarschäden stehen in direktem Zusammenhang mit den Sturmtiefs Petra und Sabine im Februar 2020.

Die definitiven Zahlen kommen im Mai

In beiden Schadenbereichen liegen die Zahlen unter dem 10-Jahresmittel bei Feuerschäden von 4,23 Millionen Franken und bei Elementarschäden von 3,23 Millionen Franken. Die Zahlen sind erst provisorisch. Die GVZG veröffentliche die definitiven Geschäftszahlen 2020 Ende Mai 2021.

Die GVZG versichert alle Gebäude im Kanton Zug gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden in den Bereichen Brandschutz und Feuerwehrwesen. Die GVZG ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Zug.