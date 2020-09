Gefeiert wird später: Drei Viertel der Zuger Brautpaare sagen ihr Fest ab Die Coronakrise hat auch das Geschäft mit der Liebe hart getroffen. Eine Zuger Hochzeitsplanerin und drei Zivilstandsbeamte erzählen.

Die am Mittwoch kommunizierten Lockerungen des Bundes sind auch für Brautpaare eine gute Nachricht: Ab dem 6. Juni können alle Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen wieder stattfinden. Auch Heiraten im Kreis von Freunden und Familie ist dann wieder möglich.

Doch diese Erlaubnis kommt für viele zu spät. Denn wegen der Coronakrise, respektive dem lange Zeit geltenden Versammlungsverbot, haben bereits Tausende Paare ihren schönsten Tag verschoben. Das bemerkt auch Hochzeitsplanerin Simone Glarner, die in der Zuger Altstadt den Laden Liebesding führt. Die Hälfte der Hochzeitssaison, die normalerweise von Mai bis Oktober dauert, sei bereits ins Wasser gefallen, so Glarner. «Natürlich wünscht sich niemand eine Hochzeit hinter Plexiglas. Entsprechend haben alle unsere Brautpaare, die bis im Juli heiraten wollten, ihre Feier storniert.» Die meisten Klienten hätten ihren schönsten Tag aufs nächste Jahr verschoben, einige auch in den Herbst. Die Mehrheit der Hochzeiten ab August sei noch nicht abgesagt, da plane man regulär weiter.

Hochzeitsplanerin Simone Glarner in ihrem Laden in der Zuger Altstadt. Bild: Maria Schmid (25. Mai 2020)

Fehlende Buchungen und finanzielle Engpässe

Simone Glarner ist Gründerin und Teilhaberin von «Engaged – Wedding Planning», einem Netzwerk mit 15 Agenturen aus der ganzen Schweiz. Derzeit sei die Lage für alle Hochzeitsplaner herausfordernd, die finanziellen Einbussen enorm. In einem guten Jahr organisieren Glarner und ihr Zuger Team durchschnittlich um die 20 Hochzeiten, nun ist es noch knapp einen Viertel davon. Drei Viertel der Feste wurden in diesem Jahr abgesagt oder verschoben.

Die Coronakrise hat die Hochzeitsplaner auf zwei Ebenen stark getroffen. «Einerseits auf einer emotionalen Basis, weil die Arbeit mit den Brautpaaren eine sehr persönliche ist, andererseits ist es natürlich auch finanziell ein grosser Einschnitt. 2020 ist umsatztechnisch ein verlorenes Jahr», erklärt Glarner. Normalerweise generiere man im Januar die Hälfte des Jahresumsatzes, da dann noch Buchungen fürs aktuelle Jahr reinkämen. Dieses Jahr sei ab Februar nichts mehr gelaufen. «Verschobene Hochzeiten generieren zwar später noch Einnahmen, besetzen aber auch Daten im nächsten Jahr, die wir nicht zusätzlich vergeben können», bedauert die Hochzeitsplanerin.

Darüber hinaus bemerkt Simone Glarner eine starke Zurückhaltung bei den Kunden. Derzeit kämen praktisch keine neuen Aufträge rein, weder für das aktuelle noch für das kommende Jahr. «Die Menschen sind finanziell stärker belastet und haben verständlicherweise andere Prioritäten. Dank Reserven und Kurzarbeit werden wir aber über die Runden kommen. Heiraten ist normalerweise immer gefragt.» Glarner und ihr Team bereiten sich derzeit auf das nächste Jahr vor und rechnen dann mit einem grösseren Ansturm. Tanzen sie im Mai normalerweise jedes Wochenende auf einer anderen Hochzeit, ist der Monat nun ungewöhnlich ruhig. So wird die Zeit genutzt, um Prozesse zu optimieren und die Feste im Herbst mit einem Plan B auszustatten.

Bei Absagen einen neuen Termin zu finden – natürlich dennoch mit dem Lieblingsmusiker und dem gleichen Caterer am gewünschten Ort – ist nicht einfach. Oft sind beliebte Hochzeitslocations an den Wochenenden über Jahre ausgebucht. Auch Simone Glarner kennt diese Herausforderung und berichtet davon, dass sie gewisse Trauungen vom Wochenende auf einen Werktag habe verschieben müssen, damit das Paar nach Corona am gewünschten Ort heiraten könne. «Grundsätzlich ist sehr viel Solidarität spürbar. Die meisten Dienstleister – also Caterer, Fotografen, Tortendesigner, Musiker und Floristen – unterstützen uns und die Brautpaare und sind flexibel», lobt Glarner die Unterstützung. Dank ihres grossen Netzwerks versucht die Zuger Hochzeitsplanerin zudem, für jedes Paar eine individuelle Alternative zu finden. «Die momentane Situation ist schlimm und herausfordernd. Aber kein Brautpaar soll sich die Freude am Heiraten verderben lassen», betont Simone Glarner.

40 Absagen ziviler Trauungen im Ennetsee

Geheiratet wird auch vor dem 6. Juni vielerorts, denn standesamtliche Trauungen sind trotz Versammlungsverbot möglich. Anwesend sind nur die Standesbeamten, das Brautpaar, die Trauzeugen sowie falls gewünscht ein Dolmetscher oder ein Fotograf. Die drei Zuger Zivilstandsämter haben die Dauer der Trauungen auf maximal 15 Minuten festgelegt und halten sich an die Hygienevorschriften. «Der persönliche Kontakt leidet, schliesslich haben wir den frisch Vermählten früher meist per Handschlag gratuliert. Das dürfen wir nun nicht», sagt Miriam Lustenberger, Leiterin des Zivilstandsamtes Kreis Zug. Doch es sei erfreulich zu merken, dass sich die Menschen an die veränderte Ausgangslage gewöhnen und umdisponieren. «Zu Beginn der Krise hatten wir überdurchschnittlich viele Absagen von Trauungen. Auch jetzt sagen viele Paare noch ab, aber die Situation hat sich etwas beruhigt.» Im vergangenen Jahr haben sich im Zivilstandsamt Kreis Zug 208 Paare das Jawort gegeben.

Auch Fabian Steiger, Leiter des Zivilstandsamtes Kreis Baar, betont, dass seit Mitte März eine Vielzahl der Trauungen abgesagt oder verschoben worden sei. Zwölf Trauungen seien auf ein späteres Datum gelegt und drei komplett abgesagt worden. Massiv höher ist die Zahl im Ennetsee. «Seit dem Lockdown haben wir rund 40 Absagen von zivilen Trauungen erhalten. Die meisten Paare vereinbaren keinen neuen Termin, sondern sagen, dass sie zu gegebener Zeit wieder auf uns zukämen», verrät Christian Sigrist, Bereichsleiter des Zivilstands- und Bestattungsamtes Cham. Sigrist vermutet, dass viele Paare die Trauung erst dann durchführen möchten, wenn die Rahmenbedingungen für sie wieder stimmen. Umso erfreulicher ist es, dass Hochzeiten mit bis zu 300 Gästen ab 6. Juni wieder erlaubt sind. Gut möglich also, dass die Zivilstandsämter und Hochzeitsplaner bereits im Spätsommer wieder etwas mehr zu tun bekommen.