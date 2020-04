Gegen kausale Haftung wegen Coronavirus: Zuger Parlament will keine Standesinitiative

Zuger Kantonsrat tagt als erstes Zentralschweizer Parlament wieder – in der Turnhalle der Kantonsschule

Das Zuger Kantonsparlament hat am Donnerstagmorgen als erster Rat in der Zentralschweiz am Donnerstag wieder getagt. In der Turnhalle statt im Ratssaal und an Einzeltischen statt in engen Pultreihen.