Kolumne Seitenblick: Gehen oder Tippen – aber nicht beides Rahel Hug über die Tücken der Smartphone-Nutzung. Rahel Hug

Neulich auf dem Heimweg nachts um 23 Uhr. Ich bin zu Fuss unterwegs, ein paar Meter vor mir geht eine andere Frau. Mir fällt auf, wie sie zunehmend nicht mehr in einer geraden Linie unterwegs ist. Sie kommt dem Gebüsch am Strassenrand gefährlich näher, und ich frage mich: Ob sie wohl zu viel getrunken hat? Sieht sie wegen der Dunkelheit den Weg nicht mehr? Plötzlich stolpert die Frau, fällt zu Boden. Ich eile ihr zu Hilfe, frage, ob sie sich wehgetan habe. Sie antwortet beschämt, es sei alles in bester Ordnung. Sie habe zu lange auf ihr Handy geschaut und sei deswegen gestürzt.

Zum Glück hat sie keine Verletzungen davongetragen. Der Vorfall hat mich schmunzeln und gleichzeitig nachdenken lassen. Denn auch mir passiert es hin und wieder, dass ich, während ich gehe, noch schnell eine Nachricht tippe. Schliesslich ist der Mensch doch ein Multitaskingtalent. Es ist wohl reines Glück, dass es bisher noch nicht zu einem Zusammenstoss mit einer anderen Passantin, einem Baum oder einem Verkehrsschild gekommen ist. Immer wieder beobachte ich solche Beinahe-Crashs. Besonders in Einkaufsmeilen und an Bahnhöfen besteht grosse Gefahr, weil hier viele Leute zusammenkommen, die vertieft auf ihren mobilen kleinen Bildschirm starren.

Es ist Freud und Leid zugleich, unser Smartphone. Dank ihm bin ich ständig und überall erreichbar. Bin ich aber zu sehr vertieft in News und Textnachrichten, schalte ich meine «Sender» aus und passe nicht mehr auf, wohin ich meine Füsse setze. Sowieso ist die gesamte unmittelbare Umwelt irgendwie «ausgeschaltet» in solchen Momenten. Gerade beim Überqueren von Strassen kann das verheerende Folgen haben.

Das Fazit also: Gehen oder Tippen, entscheide dich! Beides gleichzeitig, das geht nicht. In den allermeisten Fällen besteht ja keine Dringlichkeit, sofort auf eine Textnachricht oder ein E-Mail antworten zu müssen. Wenn es gar nicht anders geht, kann man kurz anrufen. Oder sich auf eine Bank oder eine Mauer setzen und in Ruhe schreiben. Mein Handy jedenfalls bleibt seit dem Erlebnis auf dem Heimweg brav in der Tasche – vor allem, wenn es dunkel ist. Das Mondlicht ist sowieso viel schöner als das künstliche Bildschirmlicht.