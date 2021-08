Leserbrief Geht diese Rechnung auf? «Luzerner Vorkämpfer für Ehe für alle», Zuger Zeitung vom 9. August

In dem besagten Artikel stolperten meine Gedanken mehrfach über die Begriffe «Gleichstellung» und «Menschenrecht». Ein Recht auf Gleichstellung: Wollen wir das, oder ist es nicht eher die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und der Wunsch danach, dass alle Menschen gleich viel wert sind? Meine Stelle, meinen Platz möchte ich nicht teilen, aber auf Augenhöhe mit der anderen Person kommunizieren, ja das schon. Ich möchte auch nicht, dass sie die gleiche Stellung einnimmt wie ich, sondern ebenfalls ein Individuum bleibt. Die Gleichwertigkeit – annehmen ohne zu werten – ist ein Recht des Menschen. Infolge dessen kann ich eine «Ehe für alle» bejahen.

Schwieriger wird es mit dem Recht auf Familie – sprich Kinder. Welch abstruse Idee, dass ein Mensch ein Recht auf einen anderen Menschen haben soll! So betrachtet, begann der ganze «Schlamassel» schon vor mehreren Jahren, als wir «Ja» sagten zur In-vitro-Fertilisation, Samenspende oder Leihmutterschaft.

Viele argumentieren damit, einem Kind viel Liebe geben zu können, eine gesicherte Zukunft bieten zu können et cetera. Was ist mit all den Kindern, die sich im In- und Ausland nach Geborgenheit sehnen, sie aber nicht erhalten? Auf der einen Seite kämpfen Menschen für ein Recht auf ein Kind, während Tausende Kinder getötet werden – abgetrieben. Ich frage mich: Geht diese Rechnung auf?

Gaby Schärli, Hünenberg