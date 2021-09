Leserbriefe Gelassenheit und Bedenken Zur Coronapandemie und deren Folgen

Ich finde es eine Frechheit, wenn sich Leute, die zurzeit Mühe haben, geimpft zu werden, sich derart empören und das Impfpersonal anöden. Dies, nachdem monatelang Impfmöglichkeiten nicht genutzt wurden, und man erst jetzt dazu bereit ist, weil man die Einschränkungen nicht hinnehmen will.

Hans-Peter Arheit, Zug

Ich bin geimpft und zertifiziert. So könnte mir die Zertifikatspflicht egal sein.

Aber kann es mir wirklich egal sein, wenn 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden?

Kann es mir egal sein, wenn für 40 Prozent der Zugang zu Wissen und Bildung verwehrt ist?

Kann es mir egal sein, wenn für zwei Fünftel der Schweiz keine Treffen in kollegialem Kreise möglich sind?

Kann es mir egal sein, wenn für vier Millionen in der Schweiz Kultur nur noch via TV oder Computer zugänglich ist?

Nein, mir ist es überhaupt nicht egal. Diese Ausgrenzung gibt mir schwer zu denken.

Michael van Orsouw, Zug

Unlängst gab die amerikanische Seuchenbehörde (CDC) auf ihrer eigenen Website bekannt, dass seit Dezember vorigen Jahres 12313 Todesfälle durch den Covid-Impfstoff gemeldet wurden. Diese Zahl stimmt mit der Angabe auf der Vaers-Website überein. Man geht in diesem Zusammenhang aufgrund von gemachten Erfahrungen ebenso von einer Dunkelziffer (nicht gemeldete Fälle) aus. Es dürfte wohl mit einer höheren Zahl an Verstorbenen in den USA gerechnet werden.

Für Europa sieht es gemäss EMA (European Medicines Agency) nicht besser aus. Für das erste Halbjahr 2021 wurden 14161 Impftote gemeldet. So also sieht die «Bilanz» der «sichersten Impfung» (Bundesrat Berset) aus. Impfschäden gab es immer mal wieder, so auch in den letzten 20 Jahren.

Bei der Schweinegrippe wurde der Impfstoff, notabene nachdem die ersten Menschen daran starben, vom Markt genommen.

Daniel Wirz, Zug

Viele liebe Freunde von mir sind Impfabstinenzler. Und viele liebe Freunde sind geimpft.

Meint jemand wirklich, nur weil ich in dieser einen Sache, Covid, nicht gleicher Meinung bin mit ein paar Freunden, ich verkrache mich deswegen mit ihnen? Da geb ich Covid keine Chance.

Etwas Gelassenheit wirkt Wunder. Denn: Kommt Zeit, kommt Rat.

David Meyer, Oberwil