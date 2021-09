Leserbriefe Geld kann man nicht essen Gedanken zur Covid-19-Pandemie und den Umgang damit

Vieles läuft im Moment, seien es Demos in den Städten, seien es Videos, die im Netz kursieren oder seien es Gespräche zwischen den Menschen. Wir sind Menschen und menschlich. Und für mein Empfinden ist das, was sich im Moment abspielt, unmenschlich. Die Ungeimpften werden zu Feindbildern stigmatisiert; und so werden Feindbilder geschaffen. Laut der Politik und den Medien gibt es keine Menschen mehr. Es gibt nur noch die Guten, die Geimpften und die Bösen, die Ungeimpften. Das ist es, was man im Jahr 2021 unter Gesundheit versteht. Wobei der wichtigste «G», namentlich «Gesund» auf diesem Zertifikat fehlt. Seit wann ist Gesundheit etwas, das man beweisen muss? Und wenn ich dann im gleichen Atemzug lesen muss, dass es das Covid-Zertifikat ist, das uns erlaubt, die Freiheit wiederzuerlangen, dann ist es nicht anderes als der absolute Gipfel der Verhöhnung.

Für mein Empfinden ist es der Staat, der die Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, bewusst masslos übertreibt und mit den zahlreichen Grundrechtseingriffen seine Macht missbraucht.

Wem dient dieses Ganze? Den Reichen, die immer reicher werden auf dem Buckel der Bevölkerung, der Allgemeinheit, der Masse. Die Kleptokraten, die sich unverblümter denn je, nach Strich und Faden bereichern.

Und ich sehe auch, dass wir bei uns verschiedene Baustellen haben wie verschmutzte Luft, verseuchten Boden und vergiftetes Wasser. Seit Jahren ist dies bekannt. Bis heute ins Jahr 2021 wurde nichts unternommen, dies nur in einem Ansatz zu bereinigen, Veränderungen zu veranlassen und sich diesen Baustellen anzunehmen. Somit empfinde ich unser System als zerstörerisch im wahrsten Sinne des Wortes und dass dieses System seine Bevölkerung nicht mag.

Doch was wäre, wenn dieses Virus letztlich gar nicht so gefährlich ist, wie man es uns erzählt? Können wir denn wirklich überprüfen, ob die Informationen tatsächlich wahr und ob die Massnahmen tatsächlich gerechtfertigt sind? Die Macht, die die Geschichtenerzähler über uns ausüben, kommt in Wahrheit davon, dass wir ihnen ihre Geschichten glauben und dass wir zulassen, dass sie mit uns all jene Dinge tun, die sie tun. Auch Krieg führen zum Beispiel. Es sind nicht die Geschichtenerzähler selbst, die in den Krieg ziehen, sondern es sind die Menschen, die ihnen glauben und die ihre Befehle befolgen. Wenn die Menschheit entscheiden würde, dies nicht mehr zu tun, dann gäbe es keine Kriege mehr. Und wem dienen diese Kriege?

Ich habe im Jahr 2020 alle meine Aufträge (Altersarbeit) verloren wegen Corona. Die Gründe können Sie sich wohl gut verstellen oder? Angst, Panikmache. Und nun im Jahr 2021 hat sich die Lage mehr und mehr zugespitzt. Wieder habe ich einen um den anderen Auftrag verloren. Dies kann es doch wohl nicht sein.

Was bezweckt dieses zerstörerische System mit uns Menschen? Wir verlieren unsere Arbeit, wir verlieren unsere Wohnung, wir verlieren unsere sozialen Kontakte. Was macht denn das Leben wohl noch aus? In diesem Sinne wünsche ich uns ein System, das menschlich ist und das uns als Bevölkerung in diesem System dient und uns mag. Und auch ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen: «Bleiben Sie gesund und bleiben Sie menschlich.»

Ebenso positiv und lassen wir uns nicht destabilisieren noch den Mut verlieren. Es ist eine schwierige Zeit, in der wir uns im Moment befinden und umso mehr ist es von aller Wichtigkeit, dass wir uns dennoch nicht unterkriegen lassen von einem System, das uns Menschen nicht mag.

Und zum Schluss noch diese Weisheit der Indianer: «Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann.»

Béatrice Moesch, Zug