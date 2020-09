Zuletzt am Bahnhof in Zug gesehen: 86-Jähriger wird vermisst Seit Dienstag, 1. September, zirka 7.30 Uhr wird Letterio Silipigni in der Gemeinde Menzingen vermisst. Die Zuger Polizei bittet um Hinweise.

(mua) Seit Dienstag, 1. September, zirka 7.30 Uhr, wird Letterio Silipigni in der Gemeinde Menzingen vermisst. Dies melden die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Medienmitteilung.

Der Vermisste: Letterio Siligigni Bild: PD

Letterio Silipigni: Er ist 86-jährig, zirka 1,65 Meter gross, schlank, hat kurze graue Haare. Der Italiener trägt zwei oder drei Ringe am linken Ringfinger. Die Person trägt lange dunkle Hose, ein blaues Langarmhemd, ein grünes Gilet mit Taschen, schwarze Mokassins-Schuhe. Der 86-Jährige hat eine blaue Reisetasche mit braunen Rändern dabei.

Letterio Silipigni wurde laut Mitteilung der Polizei zuletzt am Dienstag, 1. September, zirka 10 Uhr, am Bahnhof in Zug gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Er war zu Besuch bei Verwandten und ist wohnhaft in Italien. Der Mann reagiert auf seinen Namen. Er ist leicht dement.

Hinweise über den Verbleib der Vermissten sind erbeten an die Zuger Polizei unter der Telefonnummer 041 728 41 41 oder an jede andere Polizeidienststelle.