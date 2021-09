GEMEINDEVERSAMMLUNG 5 statt 2 Millionen Franken: Die SP Baar will dem Gemeinderat bei Immobilienkäufen mehr Freiheit geben Am 15. September befinden die Stimmberechtigten über eine Motion. Es zeigt sich: Der Antrag der Exekutive ist für die Motionäre so unbefriedigend, dass sogar sie eine Entscheidung vertagen wollen.

Für öffentliche Bauten, wie hier für das Schulhaus Sennweid, soll der Gemeinderat autonom Grundstücke bis zu 5 Millionen Franken kaufen können. Bild: PD

Als trete er mit einem Pistenfahrzeug zum Ski-Slalom an. So muss sich der Gemeinderat Baar aus Sicht der SP vorkommen, wenn er ins Rennen um Grundstückverkäufe geht. Denn aktuell darf die Exekutive nur bis zum Preis von 2 Millionen Franken Liegenschaften in eigener Kompetenz kaufen. Für alles darüber braucht sie die Zustimmung des Volkes.

Doch Demokratie ist schwerfällig, fragen dauert. Deshalb will die SP dem Gemeinderat mehr Entscheidungsfreiheit geben – und die Schwelle zum autonomen Grundstückskauf von heute 2 auf 5 Millionen Franken anheben. Am kommenden Mittwoch, dem 15. September, befindet das Volk an der Gemeindeversammlung über eine Motion der SP – und erteilt der Exekutive so womöglich den Auftrag, die Gemeindeordnung anzupassen.

Die weiteren Geschäfte an der Gemeindeversammlung Die Motion der SP ist an fünfter Stelle der Gemeindeversammlung traktandiert. Zuvor berät das Baarer Stimmvolk über eine Konzessionsverlängerung für die WWZ AG, einen Nachtragskredit für Energieförderbeiträge sowie über Anpassungen bei den Betreuungsgutscheinen für Kindertagesstätten. Die Versammlung vom Mittwoch, 15. September, beginnt um 19.30 Uhr in der Waldmannhalle Baar.

Diskussionen sind sicher. Während ALG und GLP den Antrag des Gemeinderats befürworten, die Motion teilweise erheblich zu erklären und abzuschreiben, melden SVP, FDP und CVP im Vorfeld der Versammlung Vorbehalte an. SVP-Vertreter Michael Riboni etwa befürchtet, die Gemeinde könnte so Grundstücke auf Vorrat kaufen. Aber:

«Bevor Liegenschaften gekauft werden, braucht es einen ausgewiesenen und demokratisch legitimierten Bedarf.»

Zudem schwäche eine weitere Verschiebung der Kompetenzen und damit die direkte Demokratie.

Auch die CVP lehnt die Idee ab, schreibt Vorstandsmitglied Thomas Imbach und klingt ähnlich wie die SVP: «Durch eine Erhöhung der Finanzkompetenz wird die Gemeindeversammlung ausgeschaltet, was den politischen Meinungsbildungsprozess schwächt.»

Und für die FDP sagt Michael Arnold, man wolle die Motion nicht erheblich erklären, um dem Gemeinderat keinen voreiligen Auftrag zu erteilen. Dieser habe ohnehin angekündigt, die Gemeindeordnung zu überarbeiten:

«Deshalb schlagen wir vor, dass der Gemeinderat das Begehren in seine Überlegungen einbezieht und dem Volk danach einen konkreten Vorschlag unterbreitet.»

Denn der Rat, der die Stossrichtung der Motionäre im Grundsatz unterstützt, beantragt mit Verweis auf die erneuerte Gemeindeordnung eine Teil-Erheblicherklärung der Motion: «Was er damit genau meint, wird nicht klar», sagt Arnold, weshalb die FDP dagegen stimme.

Auch die SP will Entscheid offenlassen

Schützenhilfe bekommt die FDP ausgerechnet von den Motionären selbst. An ihrer Parteiversammlung hat die SP beschlossen, einen Antrag zu stellen, um die Motion offenzulassen. Denn der Vorschlag einer Teil-Erheblicherklärung und gleichzeitiger Abschreibung überzeugt die Motionäre nicht im Geringsten. Dazu sagt SP-Vorstandsmitglied Ronahi Yener:

«Eine wichtige Anpassung in die Zukunft zu verschieben, bedeutet nicht, dass der Auftrag erfüllt ist. Ein Auftrag gilt als erledigt und abgeschrieben, wenn dieser erledigt ist und nicht wenn er irgendwann geplant wurde.»

Deshalb soll die Motion so lange offenblieben, bis die Gemeindeordnung angepasst ist. «Nur so erreichen wir auf politischer Ebene volle Transparenz und erhalten das Vertrauen unserer Mitbürger», so Yener.