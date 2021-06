Gemeindeversammlung Cham erhält einen autoarmen Dorfkern – Bevölkerung stimmt dem Projektkredit zu An der Chamer Gemeindeversammlung vom Montag wurden über eine Million Franken an Projektkrediten gewährt. Die Wortmeldungen aus der Bevölkerung waren durchwegs wohlwollender Natur.

Auch der Kirchenplatz wird Teil des Autoarmen-Zentrum-Projekts. Bild: Patrick Hürlimann (Cham, 11. Juni 2021)

Vom Himmel polternder Regen, von Hagel überzogene Strassen, überschwemmte Unterführungen – dass draussen zornige Wettergötter mit selten gesehener Heftigkeit ihre Macht demonstrieren, scheint am Montagabend im Lorzensaal weit weg. Die Stimmung vor der Chamer Gemeindeversammlung ist betont harmonisch: Hier eine Ellbogenbegrüssung, da ein Fäustchen, «Und, hast du's trocken hierher geschafft?».

In dieser harmonisch-geschmeidigen Manier vergehen auch die folgenden anderthalb Stunden, in denen die 78 anwesenden Stimmberechtigten alles gutheissen, was auf der Traktandenliste steht. Zunächst stellt Gemeindepräsident Georges Helfenstein die Rechnung des vergangenen Jahres mit einem Gewinn von 10,3 Millionen Franken vor. Vom Vertreter der Rechnungsprüfungskommission Daniel Camenzind wird sie als «ganz ganz erfreulich» eingeordnet: Ein «unglaublich gutes Resultat», gerade angesichts des herausfordernden ersten Coronajahres. Bevor sie die Rechnung einstimmig annehmen, applaudieren die Chamerinnen und Chamer dem Gemeinderat zur – so der Tenor – sehr zufriedenstellenden Finanzstrategie 2020.

Die Beschlüsse An der Gemeindeversammlung von Cham am 21. Juni 2021 wurden folgende Beschlüsse gefasst: Das Protokoll der Versammlung vom 14. Dezember 2020 wurde genehmigt; vom Geschäftsbericht 2020 wurde Kenntnis genommen; die Rechnung 2020 sowie die Kredite für das Dorfkernprojekt und die Busschleife Oberwil wurden angenommen. Die Interpellationen der FDP betreffend Chancengleichheit in der Bildung und der CVP betreffend Öffnungszeiten Ökihof Furenmatt wurden beantwortet. (lil)

700'000 Franken für ein Dorfkernkonzept

Schon seit 14 Jahren ist ein verkehrsentlasteter Dorfkern in Cham Thema. Nun nimmt das Ganze Form an: Die Baubewilligung der Umfahrungsstrasse von Cham nach Hünenberg ist mittlerweile rechtsgültig. Sie soll 2027 samt verkehrslenkender Massnahmen im Chamer Dorfzentrum (Tempo 30, zeitliche Aufenthaltsbeschränkung) fertiggestellt werden.

Mittels Bepflanzungen, Aufenthaltsflächen und Möblierungselementen beabsichtigt der Gemeinderat, den Dorfkern weiter aufzuwerten. Das Ziel: Ein Autoarmes Zentrum (AAZ). Dazu soll ein Ideenwettbewerb lanciert werden, dessen Siegerprojekt unter Mitwirkung der Bevölkerung zum Bauprojekt avancieren soll. Baueingabe ist auf Anfang 2023 anberaumt. Für den Wettbewerb, die Mitwirkungsanlässe und die Ausarbeitung des Vor- und Bauprojekts beantragt der Gemeinderat fast 700'000 Franken. Parteimitglieder von FDP, CVP, SP und ALG äussern sich wohlwollend gegenüber des Projekts und es wird – wenig überraschend – einstimmig angenommen.

Busschleife mit kleiner Planungsänderung

Ähnlich wenig Anlass zur Diskussion scheint der 330'000-Franken-Baukredit für die geplante Buswendeschleife ums alte Feuerwehrdepot in Oberwil zu geben. Eine solche Wendeschleife wird notwendig, wenn, wie vorgeschlagen, die Buslinie 43 auf Nieder- und Oberwil verlängert wird, damit beispielsweise Schulkinder mit den Linienbussen zum Schulhaus Niederwil gelangen können. Im gleichen Zug sollen die Haltestellen beim Schulhaus behindertengerecht ausgebaut werden. Vorerst wird der 43er an Arbeitstagen einmal stündlich bis nach Niederwil fahren. Der Gemeinderat prüft auf Hinweis der FDP hin einen Ausbau des Fahrplans auf Abende und Wochenenden.

Roman Ambühl von der ALG Cham merkt an, dass bei der Velospur im Plan des Gemeinderats ein zu hohes Unfallrisiko herrscht und schlägt eine kleine Änderung vor. Der Gemeinderat nimmt den Input sogleich in die weitere Planung auf und wird ihn so umsetzen.

Zum Schluss bedankt sich Gemeindepräsident Georges Helfenstein für die gute, konstruktive Zusammenarbeit mit sowohl den Chamer Parteien als auch der Rechnungsprüfungskommission. Und der Dank ist, wie die verschiedenen Voten des Abends nahelegen, gegenseitig. Draussen ist der Sturm vorüber, als die Chamerinnen und Chamer aus dem Lorzensaal in die Dämmerung treten. Selbst die Wettergötter scheinen zufrieden.