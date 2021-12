Gemeindeversammlung Der Oberägerer Gemeinderat geht auf Liegenschaften-Shopping-Tour Die Oberägerer Gemeindeversammlung findet am Tag des St. Niklaus statt. Dieser hat ja meist einen Sack voll mit Geschenken dabei. Auch die Oberägerer Gemeinderäte wollen sich am 6. Dezember Geschenke machen. Auf gleich drei Liegenschaften hat die Gemeinde ein Auge gerichtet. In einer Liegenschaft soll Platz für günstigen Wohnraum geschaffen werden. Die beabsichtigten Häuserkäufe geniessen nicht in allen Parteien ungeteilte Zustimmung.

Der Gestalter der Oberägerer papierenen Gemeindratsvorlage hatte ein Goldhändchen. Es zeigt den Blick auf das zart beschneite Westufer des Ägerisees. Hätte der Fotograf die Plätze getauscht, das heisst den Fotostandort auf das Westufer des Ägerisees gelegt, dann wäre auch Schnee zu sehen. Allerdings in einer mit vielen Bauten überstellten Gelände. Wohnen und Wohnraum in Oberägeri ist begehrt. Der Gemeindesteuerfuss mittlerweile mit 60 Prozent des kantonalen Einheitssteuersatzes sehr moderat.

Es mag Zufall sein, dass an der nächsten Gemeindeversammlung am 6. Dezember 2021 in der Maienmatt (Beginn: 20 Uhr) gleich drei Liegenschaftskäufe zur Debatte stehen. Es entspricht ja auch der Strategie des Gemeinderats, wie in der Langfassung der Gemeindeversammlungsunterlagen zu entnehmen ist, sich inskünftig auf dem Liegenschaftsmarkt vermehrt einzubringen. Beim ersten Liegenschaftsentscheid ist zu lesen, dass diese Vorwärtsstrategie im Bereich der Liegenschaften zum Ziel hat, das Zentrum zu entwickeln. Dies soll vor allem im Bereich der ZVB-Station Oberägeri geschehen. Dazu schreibt der Gemeinderat an die Adresse der Stimmbürger: «Damit dies möglich ist, benötigt die Einwohnergemeinde entsprechende Grundstücke, und der Gemeinderat hat beschlossen künftig eine aktivere Rolle bei der Liegenschaftsveräusserungen durch Dritte in Oberägeri einzunehmen. »

Ebenfalls in der aktuellen Gemeinderatsvorlage ist zu lesen, dass die Oberägerer eine gut gefüllte «Kriegskasse»für Liegenschaftskäufe hat. Die Gemeinderäte schreiben dazu: Die aktuelle Finanzlage der Einwohnergemeinde sieht so aus, dass hohe liquide Mittel zur Verfügung stehen. Es macht Sinn, diese in Liegenschaften zu investieren, da diese einerseits grundsätzlich wertvermehrend und da andererseits Negativzinsen verhindert werden können.

Beim Liegenschaftserwerb spielt die Gemeinde mit offenen Karten

Der Gemeinderat kauft aber nicht nur Liegenschaften, sondern er tauscht in einem Fall auch. Um Transparenz zu zeigen, lassen die Autoren der verschiedene Begleittexte welche Parameter bei der Preisgestaltung eine gewichtige Rolle spielen. Andernorts erwähnt der Gemeinderat, wie viel Geld eine Liegenschaft pro Jahr abwirft. Auch steht schwarz auf weiss, wie Liegenschaftsschätzung ausgegangen sind, und wie letztlich deren Preis ermittelt worden sei. Da kann ein Schätzer auf eine Kaufsumme von 4,3 Millionen Franken kommen, derweil eine andere Expertise einen Liegenschaftswert von mehr als sechs Millionen Franken für angebracht hält. An einem anderen Ort erwähnt der Oberägerer Gemeinderat, dass aufgrund von mehrjähriger Erfahrung festzustellen sei, «dass bei Verkäufen in Oberägeri die geschätzten Verkehrswerte erreicht oder gar überschritten wurden». Im Weiteren investiere die Gemeinde Oberägeri auch in Liegenschaften, damit Negativzinsen verhinderbar sind.

Die gewählte Strategie Häuser zu kaufen, wenn es möglich ist und Sinn macht, bekommt noch vom Forum Oberägeri Support. Die Partei hat im Juni eine Motion eingereicht, die verlangt, dass die Kompetenz des Liegenschaftskaufs in Zukunft auf fünf Millionen Franken heraufgesetzt werden. Heute kann der Gemeinderat in Eigenregie 250000 Franken ausgeben. Das Forum Oberägeri begründet den Vorstoss damit, dass es der Gemeinde an Liegenschaften mangle, um allenfalls Schulräume zu vergrössern. Dabei sieht das Forum Oberägeri auch den Verkauf des alten Bahnhofs kritisch. Es dürfte interessant sein, wie die bürgerlichen Kräften zu dieser Motion stehen..

Das Budget 2022 sieht Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von rund 42 Millionen Franken vor. Der Oberägerer Finanzchef geht davon aus, dass das nächste Jahr ein Gewinn von 3500 Franken bringt. Die Gemeinde will dabei im kommenden Jahr netto rund 10,8 Millionen Franken investieren. Das laufende Jahr soll ein Plus von 298000 Franken. Mitgeholfen haben dabei höhere Steuererträge in der Höhe von rund 1,1 Millionen Franken. Zudem rechnet die Gemeinde damit, dass die Gemeinde Oberägeri ab 2024 wieder in die Kutte des Nehmergemeinden des Zuger Finanzausgleichs.

Die Partei «Die Mitte» gibt bei einem Traktandum die Nein-Parole aus.

Die Ortsparteien haben sich eingehend mit den verschiedenen Traktanden befasst. Wie Thomas Müller, er ist der Präsident der SVP Oberägeri, berichtet, hätten seine Parteigänger allen Geschäften «grundsätzlich zugestimmt». In Bezug auf die Motion des Forums Oberägeri, welches die finanziellen Kompetenzen für den Gemeinderat erhöhen will, mahnt die SVP jedoch an, dass bekannt sein sollte, wie die Liegenschaftskäufe des Gemeinderats kontrolliert werden sollen, und welche konkreten Einspruchsmöglichkeiten angedacht seien. Wohlwollen ist von Seiten der FDP-Basis im Dorf zu spüren. Die Liegenschaftskäufe winkte die FDP an ihrer Sitzung zur Parolenfassung allesamt durch.

Kritischer unterwegs ist die Partei «die Mitte» Oberägeri. In ihrer Pressemitteilung ist unter anderem zu lesen, ob es eine Aufgabe der Gemeinde sei, mit Steuergeldern Liegenschaften zu kaufen. Die Mitte Oberägeri stellte auch die Frage in den Raum, ob dadurch nicht die Liegenschaftspreise weiter angeheizt würden. Die Parteimitglieder stimmten den ersten zwei von drei Liegenschaftskäufen mehrheitlich zu. Jedoch beim Kauf einer Baute an der Hofmattstrasse ergab sich eine Nein-Mehrheit. Die Mitte stellte vor allem die Fragen in den Raum, welchen Nutzen die Liegenschaft der Gemeinde Oberägeri bringt. Die Konsequenz: Die Partei «Die Mitte» will von diesem Kaufgeschäfts nichts wissen. Die Entscheidung war mit elf Nein- und sechs Ja-Stimmen relativ klar. Es dürfte interessant sein, welche Argumente sich letztlich durchsetzen können.

Zu guter Letzt verabschiedet der Oberägerer Gemeindrat auch den langjährigen Gemeindepräsidenten Pius Meier.